Der Elferrat der Hohenholter Karnevalgesellschaft (HoKaGe) zog bei einem Treffen in der Kaffeewirtschaft Oeding Erdel eine Bilanz des zurückliegenden Karnevalsfestes. Gleichzeitig wurden die Aufgaben für die neue Session besprochen.

Zeremonienmeister Andreas Overwaul begrüßte unter den Elferratsmitgliedern auch das amtierende Prinzenpaar Carsten und Sabrina Achrainer sowie das Altprinzenpaar Dirk und Elisa Tigger mit einem dreifachen „Hohenholte, Helau“. Nach dem Kassenbericht durch den ersten Rechnungsführer Matthias Sundorf und der Bestätigung der ordnungsgemäßen Buchführung durch die Kassenprüfer Dirk und Elisa Tigger ließ Andreas Overwaul das Jahr Revue passieren.

Der Zeremonienmeister hob in seinem Bericht die Anschaffung der neuen Elferratsjacken heraus. Er dankte den Sponsoren Maik Krawinkel, Thomas Bussmann und Maria Hidding für die Unterstützung dabei. Auch die Restaurierung der Sitzbank bei Veelker in Herkentrup durch die Elferratsmitglieder Andreas Görlich, Jens Thewes, Andre Timmermann und Andreas Overwaul würdigte er. Die Festtage seien wie jedes Jahr friedlich und hervorragend organisiert verlaufen. Der Besuch der Bürger sei wieder herausragend gewesen.

Zur nächsten Karnevalssession werden neue Ortseingangsschilder angeschafft. Auch der Bestand der Fliegen für die männlichen Elferratsmitglieder wird angepasst.

Neu wird sein, dass Eintrittskarten für das Karnevalsfest am Samstagabend im Vorverkauf von über 18- Jährigen erworben werden können. Der Einlass an der Abendkasse ist dann ab 21 Jahren. Genauere Details will die HoKaGe zum Fest bekannt gegeben. Eine neue Band, „Fine Time“ aus Altenberge, wird für Unterhaltung sorgen. Am Rosenmontag soll ein Zauberer die Kinder belustigen.

Ein Sommerfest wird durch ein Organisationsteam am 21. September (Samstag) für alle Elferratsmitglieder und deren Angehörigen organisiert.