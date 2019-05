„Die Bürgerinnen und Bürger sollten bei der Europawahl keine Stimmen verschenken, weder nach ganz links, noch nach ganz rechts. Dies bringt der Demokratie rein gar nichts“, meinte der CDU-Europaabgeordnete Dr. Markus Pieper am Freitagnachmittag am CDU-Stand in der Fußgängerzone. Er sprach mit vielen Menschen über Europa im Allgemeinen.

Die Europäische Union sei für ihn die Antwort auf die Globalisierung, da sie entscheidende Vorteile biete. Der größte Binnenmarkt der Welt stärke die heimische Wirtschaft, eine gemeinsame Außenpolitik stärke die eigene Stimme in der Welt. „Aber der Umwelt- und Klimaschutz sei europäisch am sinnvollsten, so der Europaparlamentarier.

Sein Ziel ist dabei: Eine bürgernahe EU, die sich auf die wichtige Kernfragen konzentriert. Ein werteorientiertes sowie wehrhaftes Europa, das seine Interessen gegenüber China, Trump und Co. durchsetzt. „Damit unsere Arbeitsplätze sicher sind“, sagte Pieper.

Dr. Markus Pieper kommt aus Lotte vor den Toren Osnabrücks. Als Münsterland-Kandidat der CDU für die Europawahl hat er an der Mauritzstraße in Münster sein Wahlkreisbüro. Dort taucht er seit mittlerweile 15 Jahren regelmäßig auf, denn so lange ist Pieper bereits Europaparlamentarier.

Der 56-Jährige, der sich selbst als „politischer Quereinsteiger“ bezeichnet, ist eher ein echter Polit-Profi. Bezogen auf die münsterische Kandidatenriege ist er – realistisch betrachtet – der einzige, der das Ticket nach Brüssel lösen dürfte.

Die heimischen Kommunalpolitiker löcherten ihren Kandidaten ebenfalls mit allerlei brennenden Fragen während des Besuchs.