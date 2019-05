Bruderschaft in Vorbereitungen

Die Vorstandsmitglieder der St.-Dionysius-Bruderschaft um den Vorsitzenden Christian Albrecht haben in den kommenden Wochen alle Hände voll zu tun. Das traditionelle Schützenfest der Bruderschaft steht bevor. Doch bevor der Hauptmann Bernd Leusmann am 6. Juli (Samstag) die große Anzahl an Schützen vor dem Torbogen mit einem „Stillgestanden“ in Zweierreihen antreten lässt und das Fest seinen Lauf nimmt, rückt der 30. Juni (Sonntag) vor dem Schützenfest in den Blick.

„Hier treffen sich alle Mitglieder der Bruderschaft zum Schmücken der Vogelstange mit Bruderschaftskrawatte, Abzeichen und geschmücktem Stock um 17 Uhr im Ortskern“, berichtet Ingo Spindelndreier, Mitglied des Vorstands.

Mit musikalischer Begleitung findet dann ein Probelauf zur Vogelwiese statt. Bei kühlen Getränken wird dort die Stange geschmückt.

Zurück geht es dann zum Hotel Kemper, wo der Schützenvogel nach altem Zeremoniell vom neuen jüngsten Scheffer, Theo Brüssow, aufgehängt und den Mitgliedern präsentiert wird.

Nach diesem Testlauf wird dann am 6. Juli (Samstag) der neue König der Bruderschaft an der Vogelwiese ermittelt.

Nach dem Antreten um 11 Uhr findet unter musikalischer Begleitung des Sinfonischen Blasorchesters Havixbeck der Abmarsch zur Vogelwiese zur Ermittlung des Nachfolgers von König Dirk Branse statt.

Ab 16 Uhr beginnt die Königsproklamation am Brunnen im Ortskern und der beliebte Fahnenschlag wird unter dem Beifall der Schaulustigen aufgeführt.

Abends beginnt um 20 Uhr der Königsball zu Ehren des neuen Königs sowie seiner Königin. Der Eintritt für Mitglieder der Bruderschaft mit Krawatte oder Sticker und deren Partner zum Königsball ist frei.

Am 7. Juli (Sonntag) treffen sich die Bürger um 10.45 Uhr vor dem Torbogen und laufen mit musikalischer Begleitung zum feierlichen Hochamt in das Festzelt ein. Anschließend beginnt der Frühschoppen mit Kinderbelustigung und dem Kinderschützenfest. Um 18 Uhr klingt das Fest aus.

„Natürlich bleibt die Bruderschaft auch nach dem Fest aktiv“, erklärt Schriftführer Andreas Messing abschließend. So findet am 6. September bereits der Seniorennachmittag statt. Einladungen dazu werden nach dem Fest verteilt. Das höchste Fest der Bruderschaft, das Patronatsfest, wird am 13. Oktober in der St.-Dionysius-Pfarrkirche gefeiert, teilt die Bruderschaft mit.