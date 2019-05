In der Pfarrgemeinde St. Dionysius und St. Georg haben sich 53 Kinder unter dem Motto „Jesus segnet uns“ auf den Empfang der Heiligen Kommunion vorbereitet.

Im Dezember begann die Vorbereitungszeit mit einem Vorstellungsgottesdienst in der St.-Dionysius-Kirche. In zehn Gruppenstunden lernten die Kinder mit Unterstützung der Katechetinnen viel über das Leben und den Tod Jesu. Ganz praktisch konnten alle Kinder die Nähe Gottes bei zwei Gottesdiensten am Altar, einer Tauferinnerungsfeier, einem Projekttag und dem Fest der Versöhnung erfahren. Biblische Gänge zu Weihnachten und Ostern sowie Familien- und Flüstergottesdienste waren weitere Möglichkeiten, diese Nähe zu spüren.

In der Kommunionfeier stärkte Pfarrer Siegfried Thesing die Kommunionkinder und machte sie darauf aufmerksam, sich nicht vom Aberglauben, sondern vom Glauben zu Gott leiten zu lassen.

Mit Begeisterung sangen die Kommunionkinder das diesjährige Mottolied „Von Jesus berührt und gesegnet“. Mit dem „Rückenwind“ der Eltern schloss Thesing die Messen und entließ die Kommunionkinder in ihre familiären Feiern, teilte die Kirchengemeinde mit.

Im zweiten Gottesdienst feierten diese Kinder am Sonntagmorgen ihre Erstkommunion. Foto: Heinz Drewer

Nachdem am vergangenen Wochenende bereits 14 Kinder in der St.-Georg-Kirche einen festlichen Gottesdienst gefeiert hatten, feierten am Sonntag folgende Jungen und Mädchen in der St.-Dionysius-Kirche das Fest ihrer Erstkommunion:

Erster Gottesdienst: Milla Beisl, Ida Brandt, Pia Bußmann, Greta-Marie Dirks, Leni Mersmann, Anna Zweihaus, Lucie Middler, Julie Ahlers, Jonas Bell, Nele Bell, Lennard Frieling, Clara Deing, Pheobe Gottschalk, Elija Marasus, Lennard Pilz, Franziska Reers, Nick Stoffmehl, Lena Willemsen, Liam Grosche, Karolina Reimann, Eduarda Bezerra de Carvalho, Theo Heers, Greta Himker, Carl Könning und Judith Wellermann

Zweiter Gottesdienst: Cecilie Coordes, Julia Hoffmann, Sophia Traumann, Freya Winnecken, Maria Hollender, Leni Jeiler, Greta Jürgens, Lina-Sophie Lachnicht, Jonas Hellenkamp, Carla Pander, Dominik Pascal Rose, Lotte Badengoth, Noah Niedenthal, Moritz Sasse, Lola Schulze, Fynn Warmeling, Charlotte Wollgien, Nadia Bianca Jakubowicz-Czyz, Emil Fehmer, Lennox Nieters, Linus Willamowski, Robin Thies Wolschrijn, Johannes Zurhausen, Moritz Brodde, Anton Fehmer, Mats Tenbrinkc, Ole Ueberwasser und Mats Vennemann.