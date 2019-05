Die Havixbecker Bürger sind in großer Anzahl an die Wahlurne gegangen und das ist auch gut so. Mit 74,2 Prozent Wahlbeteiligung wurde das Ergebnis der letzten Europawahl noch einmal um sieben Prozent getoppt. Alle vier Rats-Fraktionen haben das am Wahlabend als eine tolle Leistung der Bürger anerkannt. Ansonsten sind die Aussagen der vier Fraktionsvorsitzenden sehr unterschiedlich. Die Gemeinde hat ähnlich gewählt, wie es der Bundestrend hergibt.

Margarete Schäpers (SPD) hätte sich ein besseres Ergebnis für ihre Partei gewünscht. „Es ist so schade, dass wir die Menschen mit unserer Politik nicht erreichen konnten“, so Schäpers am Sonntagabend. Das krass schlechte Wahlergebnis von nur 16,3 Prozent (minus 11,5 Prozent) sei niederschmetternd. Die AfD sei zwar in der Baumberge-Gemeinde im einstelligen Bereich, aber in Europa sähe das doch etwas schlimmer aus. „Gefreut hat mich die gute Wahlbeteiligung insgesamt. Die Menschen wollen Europa und eine starke Demokratie“, so Schäpers.

Auch die Christdemokraten mussten in Havixbeck Federn lassen. Die CDU kam auf 33,5 Prozent (minus 6,8 Prozent). CDU-Fraktionsvorsitzender Thorsten Webering sprach den Havixbecker Grünen seine Glückwünsche aus. „Es muss eine Analyse für unsere Partei geben. Wir haben ein Minus eingefahren. Die Befürchtungen, dass ein Rechtsruck durch Europa geht, ist Gott sei dank ausgeblieben“, so Webering in seiner Stellungnahme. Die Klimapolitik liege den Menschen am Herzen und sei in aller Munde.

Große Freude und Jubel bei Bündnis 90/Die Grünen in Havixbeck. Mit 29,5 Prozent (plus 14,5 Prozent ) erreichten die Grünen ihr bislang bestes Ergebnis im Ort. „Der Umwelt- und Klimaschutz ist ein großes Thema bei den Menschen in Europa, aber auch hier in Havixbeck“, sagte Fraktionssprecher Dr. Friedhelm Höfener. Europa werde immer weltoffener und wünsche sich ein besseres Klima. Dies sei ein Signal an die gesamte Kommunalpolitik in Havixbeck. Man solle noch einmal über die Stelle eines Klimaschutzanagers nachdenken. Mit der geringen Ausbeute für die AfD in Havixbeck zeigte sich Friedhelm Höfener zufrieden.

„Die Havixbecker FDP ist mit dem Ergebnis zufrieden“, meinte Friedbernd Krotoszynski am Sonntagabend. Für die Liberalen stimmten 5,72 Prozent (plus 1,4 Prozent). Mehr könne man sich immer wünschen. Bei der Kommunalwahl müsse das in gut einem Jahr besser werden. Die Umweltpolitik habe in Europa ein großes Schwergewicht bekommen, dies sei ganz deutlich bei der Wahl herausgekommen.