Blühende Gärten, Tapas und Musik

Die Neugierde ist groß – gerade, wenn es die Chance gibt, einen Blick in die Gärten anderer Leute werfen zu können. Diese Chance nutzten am Samstag knapp 40 Gartenfreunde. Bei „Samstags im Garten“ des Vereins „KulturGUT Havixbeck“, standen sowohl grüne Außenanlagen im Fokus als auch kunstvolle Ausblicke, leckere Köstlichkeiten und Live-Musik. Drei private Gärten gab es zu erkunden.

Los ging es bei Hermann-Josef und Barbara von Hövel in Gennerich. Bei Kaffee und Kuchen lernten sich die Gartenfreunde kennen und lauschten den Ausführungen von Friedhelm Brockhausen. Der berichtete in einem kurzen Vortrag über die Entstehung Gennerichs.

Gut gestärkt ging es nur ein paar Gärten weiter, nämlich auf die Stapeler Straße. Dort hatten Annette Rawe und Werner Paß ihre Gartenpforte geöffnet. Die Designerin und der Kunstschmiedemeister luden zum Getränk ein und führten die Gäste gerne durch ihre Werkstatt und Ausstellungsräume.

Begeistert ließen sich die Gäste in die Welt der Mobiles entführen und staunten über die Restaurationsarbeiten an kunstvoll verzierten schmiedeeisernen Gittern. Anschließend genossen sie die wärmenden Sonnenstrahlen im Garten der beiden Künstler.

Samstags im Garten mit „KulturGUT Havixbeck“ 1/27 Foto: Maxi Krähling

Samstags im Garten mit „KulturGUT Havixbeck“ Foto: Maxi Krähling

Dass das Konzept von „Samstags im Garten“ ein Erfolg ist, bestätigten die Anreisewege der Teilnehmer. Viele Havixbecker nahmen an dem Gartenrundgang teil, aber auch Leute aus Haltern am See und Dülmen waren dabei.

Nach einer kurzen Pause, mussten die Gäste allerdings schon wieder aufbrechen. Denn sowohl der dritte Garten als auch leckere Tapas und das Hoene-Duo warteten auf die Gruppe.

Für den gemütlichen Ausklang war alles im Garten von Wolfram Bangen und Birgit Engel-Bangen in der Pferdekampsheide vorbereitet. Auf zahlreichen Stühlen und Liegen machten es sich die Gartenreisenden gemütlich und genossen bei schönster Abendsonne Wein, Tapas und Musik. Die Brüder Michael und Thomas Hoene verzauberten mit ihrem virtuosen Gitarrenspiel die Gäste und ließen eine besondere Atmosphäre entstehen.

Vollends zufrieden zeigten sich die Veranstalter von „KulturGUT“. „Toll, dass wieder so viele Interessierte zusammengekommen sind, sogar von außerhalb. Wir machen auf jeden Fall weiter mit ‚Samstags im Garten‘. Wir haben auch schon Ideen für das nächste Mal. Dann stellen wir das Ganze vielleicht unter das Thema Mehrgenerationen-Garten“, verriet Andrea Toloczyki von „KulturGUT“, das sich in Havixbeck etabliert hat.