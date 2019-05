Seit neun Jahren gibt es die Konzertreihe im Festsaal des Wasserschlosses Haus Stapel, und sie erfreut sich bei den Musikliebhabern großer Beliebtheit. Aber solch eine Resonanz wie an diesem Wochenende erlebt man nur selten. Da waren nicht nur beide Konzerte restlos ausverkauft, am Sonntag mussten sogar etliche Stühle dazugestellt werden, um allen Zuhörern Sitzgelegenheiten zu bieten.

Für die Liederabende hatten die Organisatoren ein besonders exklusives Programm zusammengestellt, das man nur selten zu hören bekommt. Gleich sechs Künstler gestalteten eine musikalische Reise in die Welt des Johannes Brahms , präsentierten auf ganz hohem künstlerischen Niveau eine Lehrstunde des Liedgesangs.

Die Sopranistin Heike Hallaschka und der Pianist Clemens Rave gehören ja seit der ersten Stunde zu den Konzerten auf Haus Stapel, auch die Mezzosopranistin Annette Kleine und der Pianist Ulrich Rademacher konnte man schon im stimmungsvollen Ambiente des Festsaals erleben. Zum ersten Mal zeigten der Tenor Goetz Phillip Körner und der Bassist Maximilian Kramer dort ihr Können.

Mit „Liebe schwärmt auf allen Wegen“ aus der Feder Annette von Droste-Hülshoffs eröffnete das Vokalquartett mit Begleitung von Ulrich Rademacher den ansonsten solistisch geprägten ersten Konzertteil. Clemens Rave, der mit dem historischen Knake-Flügel bestens umzugehen weiß, schuf mit seinem klangfarbenreichen Spiel den Boden, auf dem sich die Stimmen von Goetz Philipp Körner und Maximilian Kramer bei den Sololiedern glanzvoll entfalten konnten. Der Tenor sorgte bei „Sommerabend“ und „Mondenschein“ nach Texten von Heinrich Heine mit seiner warm timbrierten Stimme für eine ganz intime Stimmung. „Wir wandelten“ und „Heimkehr“ schienen wie für den Bassisten geschrieben zu sein, dessen ausdrucksstarke Stimme hervorragend mit dem Flügelton verschmolz.

Annette Kleine und Heike Hallaschka hatten dann Ulrich Rademacher als versierten Liedbegleiter. Für ihn war der Flügel eine Herausforderung, die er aber mit technischer Brillanz zu meistern wusste. Die in Musik gesetzten tiefen Gefühle wie „Von ewiger Liebe“ und „Vergebliches Ständchen“ waren bei der innigen Interpretation durch Annette Kleine ein Erlebnis. Und Heike Hallaschka bewegte bei „Ständchen“ und „Feldeinsamkeit“ das Publikum ganz tief.

Aufgelockert wurde der gesangliche Ablauf durch zwei rein pianistische Teile. Clemens Rave und Ulrich Rademacher kennen sich seit vielen Jahren, und so war der Dialog zwischen ihnen bei „Zehn Liebesliederwalzer für Klavier zu vier Händen aus op. 39“ jederzeit stimmig. Die kleinen Kunstwerke wurden von ihnen sehr differenziert gespielt, allerdings gelegentlich mit sehr hohem Tempo. Aber solche künstlerischen Freiheiten müssen sein, und bei den zwei „Ungarischen Tänzen“ konnten sie dann ihrer Virtuosität freien Lauf lassen.

Nur selten hört man in einem Konzert die „Liebesliederwalzer für vier Singstimmen und Klavier zu vier Händen op. 52“. Die 18 Lieder wurden von den sechs Künstlern in ein jeweils adäquates musikalisches Gewand gekleidet, und so spannte sich der Bogen von Liebe, Sehnsucht, Lust und Leid bis zum Zorn. Solch romantische Liedkunst wusste das Publikum zu schätzen und bedankte sich bei den Künstlern mit lang anhaltendem Applaus.