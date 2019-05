Es vergeht in der aktuellen Hochsaison der Laufveranstaltungen im Münsterland und der Umgebung kaum ein Wochenende, an dem Sportlerinnen und Sportler des Lauftreffs Hohenholte nicht an Wettkämpfen teilnehmen. Und das meistens mit beachtlichen Ergebnissen, wie auch jetzt wieder am vergangenen Samstag beim 22. Johanneslauf in Lette.

Diesmal war der Lauftreff mit insgesamt 22 Aktiven auf den 5- und 10 km-Strecken vertreten, darunter auch drei Teilnehmer der Hohenholter Nordic-Walking-Abteilung.

Auf der 5-km-Laufstrecke erreichten Annette Becker und Birgitt Frede jeweils den 3. Platz ihrer Altersklasse, Werner Struck kam als Zweiter ins Ziel und Frauke Overwaul erkämpfte sich, wie schon bei ihrem letzten Start, wieder den 1. Platz.

Über die 10-km-Distanz holte sich Hayatoulla Achcay den 3. Platz, Anja Gersie und Gerd Dreisbach konnten sich über ihren jeweils 2. Platz freuen und Heinrich Höfener und Chris Voll gingen in ihren Altersklassen als Erste ins Ziel.

Abgerundet wurden die hervorragenden Laufergebnisse durch den 2. Platz von Christiane Hahn und die beiden 1. Plätze von Rita Richter und Stefan Hahn auf der 5-km-Walkingstrecke.

„Mit diesen Leistungen stellten die Mitglieder des Lauftreffs Hohenholte einmal mehr ihren hervorragenden Trainingsstand unter Beweis“, schreibt die Gruppe zusammenfassend in ihrer Pressemitteilung.