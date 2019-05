Drei Orchester, 147 Musiker, machen sich am Samstag (1. Juni) auf den Weg nach Osnabrück. Dort findet am Wochenende das Deutsche Musikfest statt. Alle sechs Jahre treffen sich Musikgruppen aus Deutschland und feiern gemeinsam Konzerte und messen sich in Wettbewerben. Diesmal werden 15 000 Musiker unter dem Motto „Klang. Vielfalt. Leben.“ in der Friedensstadt empfangen. Aus Havixbeck werden die Jugendmusik, das Jugendorchester und das Sinfonische Blasorchester ihr Können im Wertungsspiel unter Beweis stellen.

In intensiver Probenarbeit erarbeiten die Musikerinnen und Musiker derzeit ein Selbstwahl- und ein Pflichtwahlstück, die von einer Jury unter anderem im Blick auf Zusammenspiel, Technik, Klang und Interpretation bewertet werden.

Unter der Leitung von Dirk Annema wird das Sinfonische Blasorchester in der Kategorie 5 „Saravus“ von Thiemo Kraas spielen. Als Selbstwahlstück steht „Luces Y Sombras“ von Ferrer Ferran am Samstag um 12.20 Uhr im Gymnasium in der Wüste auf dem Programm.

Das Jugendorchester unter der Leitung von Rainer Becker nimmt am Konzertwettbewerb in der Kategorie 5 teil und spielt in Osnabrück am Samstag um 16.30 Uhr in der Aula der Hochschule Am Westerberg die Werke „The Land of Zarathustra“ von Amir Molookpour und „Improvisation & Fugato“ von Marco Pütz.

Die Jugendmusik unter der Leitung von Norbert Fabritius spielt am Samstag um 13.15 Uhr in der Möser-Realschule die „Hunting Scenes“ von Satoshi Yagisawa und „Bright Sunny Days“ von Andrew Boysen Jr..

Die Orchester laden am heutigen Donnerstag (30. Mai) zur öffentlichen Generalprobe ins Forum der Anne-Frank-Gesamtschule ein. Von 15 bis 17 Uhr werden die Jugendmusik und das Blasorchester allen interessierten Zuhörern ihre Wertungsspiel-Stücke vortragen. Ab 18 Uhr spielt dann das Jugendorchester. Zu Gast ist zudem das Sinfonische Jugendblasorchester der Stuttgarter Musikschule unter der Leitung von Alexander Beer. Die Gäste werden ebenfalls ihre Wettbewerbsstücke präsentieren.

Der Eintritt ist zu beiden Proben frei.