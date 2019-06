Der Förderverein Baumberger-Sandstein-Museum lädt am 15. Juni (Samstag) zu einer Besichtigung mit Führung der spätmittelalterlichen Wasserburg der Familie Droste zu Vischering in Lüdinghausen ein. In der Führung lernen die Teilnehmer die Geschichte und derzeitige Ausstellung der Burg kennen.

Nach gründlicher Renovierung und teilweiser Umwandlung in ein Kulturzentrum des Kreises Coesfeld wurde die Burg Anfang 2018 wieder eröffnet. Die abwechslungsreiche Dauerausstellung zeichnet den Weg der Familie Droste zu Vischering zu einer einflussreichen, landadligen Familie des Münsterlandes nach. Es wird auch ein spannungsvoller Einblick in die Burgen- und Schlösserlandschaft der Umgebung vermittelt. Interaktive Medienstationen und faszinierende Objekte bieten Unterhaltendes und Wissenswertes.

Die Teilnehmer der Fahrt treffen sich am 15. Juni (Samstag) um 14 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz, um gemeinsam mit einem Bus nach Lüdinghausen zu fahren. Anmeldungen nimmt das Sandstein-Museum, ✆ 0 25 07/15 96, entgegen. Der Kostenbeitrag von 25 Euro beinhaltet die Busfahrt, Eintritt und fachkundige Führung und ist im Bus bar zu entrichten.