„Die beiden Freiwilligen sind eine Bereicherung für unser Team“, sagt Romano Catanzariti, Einrichtungsleiter und Pflegedienstleiter im Sankt-Ludgerus-Stift in Billerbeck. Für ein Jahr arbeiten Vincent Aman Rajjat und Daniel George Malimbwi in dem Seniorenpflegeheim der Stift Tilbeck GmbH . „Die Erfahrung hilft mir, Menschen in meiner Heimat später zu unterstützen“, erklärt Vincent Aman Rajjat.

Die beiden Freiwilligen kommen gebürtig aus Tansania und sind in Kooperation mit dem entwicklungspolitischen Freiwilligendienst „weltwärts“ nach Billerbeck gekommen. „Mit unseren Angeboten für Freiwillige möchten wir junge Menschen aus allen Schichten erreichen“, erläutert Svetlana Goldstein, Bildungsreferentin des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe.

Aman Rajjat und Daniel George Malimbwi trafen sich jetzt mit Lukas Sydow aus Nottuln, der ab August für einen Freiwilligendienst nach Peru geht. Der Havixbecker CDU-Bundestagsabgeordnete Marc Henrichmann brachte die Freiwilligen für ein Gespräch zusammen. Für den Innenpolitiker sind Austauschprogramme mit dem Ausland bereichernd und wichtig.

„Nach dem ersten Kulturschock habe ich mich schnell eingelebt und die Kommunikation mit den Bewohnern funktioniert auch, wenn es mit der deutschen Sprache mal nicht so klappt“, so Daniel George Malimbwi .

Im Stift Tilbeck arbeiten zurzeit drei Freiwillige des Programms „weltwärts“ und rund 35 Freiwillige aus Ländern wie Madagaskar, Israel oder Marokko. „Die Freiwilligen bringen mit ihren unterschiedlichen Kulturen etwas ganz Besonderes nach Tilbeck“, sagt Katja Schimanski, Koordinatorin der Freiwilligendienste im Stift Tilbeck.