Die 48. Auflage des Masbecker Bolplatzturniers erfreut sich bereits Wochen vor dem ersten Anstoß am 15. Juni (Samstag) einer großen Beliebtheit. „Wir mussten diesmal Mannschaften für das Senioren-Turnier absagen, da mehr als 16 Teams den Zeitrahmen sprengen würden“, berichtete Frederik Lappe , Kassierer in Diensten des Ausrichters Trimm- und Bolzplatzgemeinschaft Masbeck.

Mit dabei ist als Titelverteidiger Hangover 96. In Havixbeck lebende Flüchtlinge gehen als FC Super Power wieder auf Punkte- und Torejagd. Der Sieger wird am 16. Juni (Sonntag) gegen 16 Uhr feststehen. Bereits am Samstag wetteifern sechs Teams um den Altherren-Pokal. Vier Mannschaften haben sich für den Junioren-Wettbewerb am Sonntagmorgen angemeldet.

Damit das Turnier auch künftig weiter fortgeführt werden kann, benötigt der Ausrichter viele Helfer. Die Leitung des Kuchenzeltes hat erstmalig Julia Matthaei. Wer Spaß hat, Kuchen und Süßigkeiten für den guten Zweck zu verkaufen, kann sich mit dem Ausrichterteam (E-Mail: TBGMasbeckFreLap@web.de) in Verbindung setzen.

Folgende Mannschaften sind beim 48. Masbecker Bolzplatzturnier mit dabei:

► Senioren: Gruppe 1: Koma 2.0, Hangover 96, Elfenbeinkiste, Los Promillos; Gruppe 2: TuS Intus 2.0, Die Lütten Jungs, Die Rüpils, Alkletico Cerveza; Gruppe 3: FC Energie Kopfnuss, Carsten & seine Gang, AS Rum, FC Super Power; Gruppe 4: AZ Alkstars, Glasbier Rangers, FC Saufhampton, AC Amore Mio. Gespielt wird am 15. Juni (Samstag) von 12.30 Uhr bis 16 Uhr die Vorrunde. Ab 18.45 Uhr findet ein Shoot-Out statt. Am 16. Juni (Sonntag) folgt von 12.30 Uhr bis 16 Uhr die Finalrunde. Direkt im Anschluss ist die Siegerehrung.

► Alte Herren: Söhne Havixbecks, AB Boys, TBG Masbeck, Neun Plus Ultra, GS Hohenholte, Reingeflankt. Das Turnier im Modus „Jeder gegen Jeden“ steht am 15. Juni (Samstag) von 16 Uhr bis 18.30 Uhr auf dem Turnierplan.

► Junioren: Die Dschingeskaner, Angry Nerds, FC Ackerbeck, Die No Names. Die Konkurrenz der Jugend wird im Modus „Jeder gegen Jeden“ am 16. Juni (Sonntag) von 11 Uhr bis 12.30 Uhr ausgetragen.