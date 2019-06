„Ich habe zwei Hände, die mir helfen“, sagt Oleg Groß , Beschäftigter in den Tilbecker Werkstätten. Der 26-Jährige Mann ist seit seiner Kindheit erblindet. Ein Blindenstock hilft ihm sich auch in fremder Umgebung zu orientieren. „Draußen kann ich mich nicht so gut orientieren, wie in geschlossenen Räumen“, erzählt Oleg Groß weiter.

Neben dem Blindenstock erleichtern ihm weitere Hilfsmittel den Alltag. „In der Schule habe ich gelernt, Blindenschrift zu lesen“, berichtet der in Kasachstan geborene Mann. Anstelle eines üblichen Kalenders nutzt Oleg Groß eine Kette, an der er die Tage monatlich abzählen kann. „Zum Telefonieren habe ich ein Telefon mit großen Tasten, das automatisch die Nummern wählt“, so Groß. Eine Waage und eine Uhr, die sprechen können fördern seine Selbstständigkeit zusätzlich.

Selbstständigkeit ist ein großes Thema für Menschen mit Funktionsbeeinträchtigungen wie Oleg Groß, so das Stift Tilbeck in einer Pressemitteilung. Viele Menschen werden mit technischen Möglichkeiten unterstützt, damit Alltagsschwierigkeiten sicher und einfach bewältigt werden können und Gefahren minimiert werden. Die Stift Tilbeck GmbH hat dafür eigens ein Projekt konzipiert, das sich „TAT – Technische Assistenz Tilbeck“ nennt und von der Aktion Mensch gefördert wird. Hier erhalten Menschen mit Funktionsbeeinträchtigungen eine Beratung, es werden individuelle Unterstützungsmöglichkeiten erarbeitet und das Erlernen des richtigen Gebrauchs begleitet.

Der in Billerbeck lebende Groß verpackt in den Tilbecker Werkstätten Pferdefutter, faltet Tücher oder baut Wasserkräne zusammen. „Mir macht die Arbeit am meisten Spaß, wenn ich beide Hände nutzen kann“, so Groß, der trotz seiner Behinderung kleinste Teile zusammenstecken kann.

„Er ist so feinmotorisch, dass ich ihm die Arbeitsschritte ein paar Mal zeige und er dann sehr selbstständig arbeitet“, erklärt Martin Konert, Mitarbeiter in den Tilbecker Werkstätten.