Am kommenden Freitag (7. Juni) findet im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule ( AFG ) in Havixbeck um 20 Uhr die Aufführung des Theaterstücks „Heiligeisdorf“ von Karlheinz Frankl statt. Die Schüler, die in der Jahrgangsstufe 10 das Fach „Darstellen und Gestalten“ belegen, haben die Inszenierung erarbeitet. Regie führt Iris Adamzick, Lehrerin und Theaterpädagogin an der AFG.

Das Stück spielt in Heiligeisdorf. Doch dieses Dort ist kein normales Dorf. Die Bewohner sind abweisend, verschlossen und ängstlich. Sie hüten ein frostiges Geheimnis. Dies erfährt eine fremde Frau, die das Geheimnis um das Verschwinden ihres Bruders lüften will am eigenen Leib. Dieser kam einen Sommer zuvor in jenes Dorf, um dort zu arbeiten. Seitdem liegt ein kaltes Schweigen auf dem Dorf, welches selbst die Kinder miteinschließt. Wird die fremde Frau es trotz dieser schwierigen Umstände schaffen, das Geheimnis um ihren toten Bruder zu lüften?

Der Kurs freut sich auf zahlreiche Zuschauer und lädt alle Bürger zur Aufführung ein. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende gebeten.