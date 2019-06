Notarzt rund um die Uhr zuständig

Havixbeck -

Der Kreis Coesfeld hat im Dezember des vergangenen Jahres im Rahmen der Bedarfsplananpassung für den Rettungsdienst die Rund-um-die-Uhr-Besetzung des Notarztes Nottuln beschlossen. Ab dem 1. Juli soll nun die 24-Stunden-Regelung an sieben Tagen in Kraft treten. Dann ist der auch für Havixbeck zuständige Notarzt, der am Krankenhaus Nottuln stationiert ist, täglich 24 Stunden einsatzbereit.