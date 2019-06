Die Kirche wurde 1964 erbaut. Im gleichen Jahr schuf der Bildhauer Karl Ehlers den Taufstein und die Kanzel für die Kirche. Der gebürtige Holsteiner Karl Ehlers (1904-1973) wuchs in Bottrop auf und studierte an der Kunstakademie Düsseldorf. Er erhielt zahlreiche Kunstpreise im Laufe seiner Karriere. Eine große, wellenartige Skulptur mit dem Titel „Ineinandergefügt“ von Karl Ehlers steht vor dem Allwetterzoo in Münster.

1964 schuf der Bildhauer für die Nikolaikirche den Altar, der von der Gemeinde weiter verwendet wird, die Kanzel und den Taufstein aus Baumberger Sandstein. Die Kanzel und der Taufstein sind nun Dauerleihgaben der Evangelischen Kirchengemeinde an das Baumberger-Sandstein-Museum.

„Ich freue mich, dass wir künftig zeigen können, dass die Geschichte des Baumberger Sandsteins nicht um 1900 aufgehört hat“, erklärte Eichler. Die Objekte werden zunächst eingelagert, die Präsentation ist erst im Rahmen der neuen Dauerausstellung vorgesehen.