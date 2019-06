Mit einem großen Dank für das überwältigende Ergebnis zur Europawahl wendet sich der Havixbecker Ortsverband von Bündnis 90/ Die Grünen an die Öffentlichkeit. Sprecherin Jutta Bergmoser lädt interessierte Bürger dazu ein, die Kommunalwahlen 2020 und die Bürgermeisterwahl aktiv mitzugestalten. „Gute Politik braucht viele gute Leute. Deshalb möchten wir jetzt weiter wachsen. Wir sind uns sicher: Havixbeck hat sehr viel Potenzial“, erklärt Jutta Bergmoser.

Unter dem Thema „Wie ‚tickt‘ die Havixbecker Kommunalpolitik?“ lädt der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen am 18. Juni (Dienstag) um 20 Uhr in das Haus Sudhues an der Hauptstraße ein. An dem Abend sollen verschiedene Facetten von Kommunalpolitik sowie Schwerpunktthemen der Grünen vorgestellt werden.

Außerdem stehe, so die Grünen in ihrer Mitteilung weiter, diese brennende Frage auf der Agenda: „Was muss ein guter Bürgermeister können?“ Bündnis 90/Die Grünen Havixbeck sähen seit Jahren große Defizite im Bereich Kommunikation und Führungskraft beim derzeitigen Amtsinhaber. Vorschläge für qualifizierte Kandidaten seien deshalb gerne gesehen.

Die Einladung zu dem Treffen im Haus Sudhues gelte besonders auch „unseren Fridays for Future-bewegten Jugendlichen, jungen Singles und Eltern sowie grünaffinen Junggebliebenen, die unser Havixbeck mitgestalten und nach vorne bringen wollen“, so Bündnis 90/Die Grünen in ihrer Presseerklärung. Die Zusammenkunft verstehe sich als Auftakt und Einstiegsmöglichkeit für neue Mitstreiter.

„Wir wollen unser neues Kommunalwahlprogramm 2020 bis 2025 unter Beteiligung dieser interessierten Grünen-Wähler entwickeln. Den Prozess der Programmentwicklung werden wir ab September starten“, blickt die Sprecherin des Ortsverbands Havixbeck, Jutta Bergmoser, voraus.