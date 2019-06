St.-Georg-Schützen ermitteln König

Das Stiftsdorf putzt sich in diesen Tagen heraus für das große Fest der Schützenbruderschaft St. Georg Hohenholte. Drei Tage lang, vom 15. bis zum 17. Juni (Samstag bis Montag), wird gefeiert. Gesucht wird der Nachfolger von König Max Krawinkel, der gemeinsam mit Königin Diana Schudy seit einem Jahr die Bruderschaft regiert.

Zum Schmieren der Vogelstange treffen sich die Mitglieder der Bruderschaft am morgigen Samstag (8. Juni) um 19 Uhr an der Kaffeewirtschaft Oeding Erdel. Von dort geht es gemeinsam zur Vogelstange auf dem Hof Schulze Tergeist. Nach der obligatorischen Inspektion der Anlage wollen sich Schützen auf das bevorstehende Festwochenende einstimmen.

„Zu unserem Fest wünschen wir uns wieder eine rege Beteiligung“, lädt der Vorsitzende der Schützenbruderschaft St. Georg, Stephan Lühn , alle Bürger zum Mitfeiern bei den verschiedenen Veranstaltungen ein. Das „Fest des Jahres“ startet am 15. Juni (Samstag) um 18.15 Uhr mit dem Antreten bei Vieth zum Abholen von Präses, Pfarrer Siegfried Thesing. Die Eucharistiefeier in der Stiftskirche St. Georg mit Kranzniederlegung beginnt um 18.30 Uhr. Der Männerchor singt das Lied „Der gute Kamerad“.

König Max Krawinkel regiert noch eine Woche die Bruderschaft Hohenholte. Foto: Marita Strothe

Der Festball zu Ehren des Königspaares Max Krawinkel und Diana Schudy steigt ab 20 Uhr im Festzelt auf dem alten Schulhof. Musik macht DJ Marvin Helker. Neben dem aktuellen Königspaar wird eine besondere Rolle auch den Jubelmajestäten zukommen. Vor 50 Jahren regierten Bruno und Marianne Hakenes die Schützenbruderschaft St. Georg und vor 40 Jahren war Georg Vogelsang König.

Am 16. Juni (Sonntag) ermitteln die Schützen einen neuen Regenten aus ihren Reihen. Das Antreten dazu erfolgt um 13.45 Uhr bei Frerichmann, um 14 Uhr beginnt die Andacht in der Kirche. Nach einigen Exerzierübungen und der Abnahme des Regiments erfolgt der Abmarsch zum Königsschießen auf dem Hof Schulze Tergeist. Der Spielmannszug Grinkenschmidt und der Musikzug der Feuerwehr Münster begleiteten die Festgesellschaft durch den Nachmittag. Während des Königsschießens wird eine Kinderbelustigung angeboten.

Für 17.30 Uhr ist der Rückmarsch ins Dorf geplant. Zu Ehren des neuen Königs wird ein Fahnenschlag von vier Fahnenschlägern aufgeführt. Mit einer großen Polonaise durch Hohenholte wird um 20 Uhr der Abend eingeleitet. Beim Ball zu Ehren des neuen Königspaars im Festzelt spielt die Live-Band „Basic“.

Mit dem Gang zur Madonna im Forst beginnt der dritte und letzte Tag des Schützenfestes, der 17. Juni (Montag). Treffen dazu ist um 10.15 Uhr bei Vieth. „Die ganze Gemeinde ist herzlich eingeladen“, betont Bruderschaftsvorsitzender Stephan Lühn. Der Frühschoppen im Festzelt beginnt um 11 Uhr. Dort besteht auch die Möglichkeit zum Frühstück.

Stephan Lühn erinnert noch an die Kleiderordnung für das Schützenfest: „Die Schützenbrüder werden am Samstag und am Sonntag in Schützentracht, der Vorstand und die Altkönige im festlichen Anzug erwartet.“