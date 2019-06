Die Partnerschaftskommission in Bestensee hat ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Nach der Ankunft in Bestensee und der Unterbringung in den Quartieren ist am Nachmittag zunächst etwas Freizeit vorgesehen. Um 18 Uhr erfolgt am Zollstockmuseum die Begrüßung. Nach dem Abendessen klingt der Abend bei Musik und Gesprächen aus.

Die Bundeshauptstadt Berlin ist das Ziel am 15. Juni (Samstag). Zur Mittagszeit beginnt dort an der Jannowitzbrücke eine rund dreieinhalbstündige Brückenfahrt über die Spree und den Landwehrkanal. Für 17.30 Uhr ist die öffentliche Kommissionssitzung auf dem Gelände des Angelvereins „Pätzer Vordersee“ geplant. Es schließt sich gegen 18.15 Uhr das Abendessen an. Am See wollen die Havixbecker und Bestenseeer den Abend ausklingen lassen.

Zur „Bandenburger Landpartie“ treffen sich die Teilnehmer am 16. Juni (Sonntag) um 10 Uhr im Weinberg. Die Rückfahrt nach Havixbeck beginnt gegen 13 Uhr.