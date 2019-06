Mit großem Erfolg führten Schüler der Anne-Frank-Gesamtschule ( AFG ) Havixbeck, die das Fach „Darstellen und Gestalten“ belegen, am Freitagabend das Theaterstück „Heiligeisdorf“ im Forum auf. Die 24 Schülerinnen und Schüler erarbeiteten das Stück von Karlheinz Frankl über zwei Jahre hinweg, zusammen mit Lehrerin und Theaterpädagogin Iris Adamzick .

Bereits in der 9. Klasse lernten die Jugendlichen Grundfertigkeiten des Theaterspiels, in der 10. Klasse folgten dann die Proben des konkreten Stückes. Lehrerin Iris Adamzick freute sich besonders über die Auswahl: „Die Schüler können sich selbst aussuchen, was sie spielen wollen. Die letzten Jahre waren das eigentlich immer Komödien, aber diesmal wollten sie mal etwas anderes ausprobieren, deshalb wurde es ein Kriminalstück. Alle haben die Herausforderung super angenommen und konnten viel von dem, was sie gelernt haben, umsetzen.“

Das Stück spielt in Heilig­eisdorf, in dem eine fremde Frau ihren verschollenen Bruder sucht. Doch das Dorf ist kein Normales und die Bewohner hüllen sich in Schweigen.

Ob der Frau es trotzdem gelang, das Geheimnis um ihren verschollenen Bruder zu lüften, zeigte der Kurs in einer beeindruckenden Vorstellung, die mit viel Applaus von Familie und Freunden belohnt wurde.