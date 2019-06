Havixbeck hat eine große musikalische Tradition mit seinen Orchestern, aber auch mit seinen Chören. Am 15. Juni (Samstag) findet zum zweiten Mal eine musikalische Wanderung durch den Südosten unserer Gemeinde statt. Drei Chöre aus Havixbeck und Schapdetten präsentieren Auszüge aus ihrem Repertoire an unterschiedlichen Plätzen. Das Motto lautet: „Havixbeck in Musik“.

Am jüdischen Friedhof an der Schützenstraße startet der Spaziergang um 16 Uhr mit dem Chor „Chorisma“ aus Schapdetten. Passend zum Auftrittsort wird er vor allem jüdische Lieder singen.

Weiter geht es zur Statue des Heiligen Antonius von Padua am Antoniusweg und zum Hof Schleithoff-Reiwick. Auf diesem Außenposten der Bauerschaft Gennerich singt der Tilbecker Chor ein bunt gemischtes Programm aus Volksliedern, Kirchenliedern und Lieder mit Gebärden.

Über den Spielplatz „Grüner Weg“, die Kolpingstraße, das Freibad, die Schlesierstraße und den Spielplatz „Von-Galen-Ring“ gibt es vielerlei Historisches und Geschichtliches zu erzählen. Der Männerchor „Cäcilia“ präsentiert sich dann wieder am Hof Schleithoff-Reiwick mit Auszügen aus seinem großen Programm und lädt zum Mitsingen ein.

Die Länge des Fußweges beträgt circa 2,5 Kilometer. Auf dem Hof Schleithoff-Reiwick klingt der Abend bei Bratwurst und Getränken aus. Das Team von „KulturGUT Havixbeck“ hat die Organisation dieser Veranstaltung übernommen. Die Orts- und Geschichtskenntnisse von Friedhelm Brockhausen werden vorgetragen von Wilfried Brüggemann.