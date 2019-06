Dank vieler ehrenamtlicher Anbieter konnte eine bunte Mischung aus den verschiedensten Freizeitbereichen zusammengetragen werden. „Etliche Aktivitäten erfreuen sich schon seit Jahren großer Beliebtheit“, berichtet Martina Edelkamp . Daneben können die Jungen und Mädchen mit vielen neuen Überraschungen rechnen.

Es wird drei Ausflüge und zusätzlich zum Lager im Freibad ein weiteres Zeltlager geben. Die Familien dürfen sich auf eine Vorstellung des Charivari Puppentheaters aus Münster freuen.

„Ich freue mich sehr darüber, dass es uns in jedem Jahr aufs Neue gelingt, den Havixbecker Kindern ein so attraktives Ferienprogramm anbieten zu können. Ein großes Dankeschön an die Menschen, die sich in ihrer Freizeit zur Verfügung stellen“, so Edelkamp.

Neu ist, dass die Anmeldungen für die Ferienoase des Gemeindeelternrates, die in diesem Jahr erstmals in den Sommerferien angeboten wird, über das Ferienprogramm der Gemeinde erfolgen. „Ich freue mich sehr über diese Kooperation mit dem Gemeindeelternrat und darüber, dass die Havixbecker Familien dadurch in den Sommerferien die Möglichkeit haben, zwischen den einzelnen Angeboten des Ferienkalenders und einer ganztägigen Betreuung flexibel zu wählen.“

Im Laufe dieser Woche werden die Schüler der Baumberge-Grundschule, der Anne-Frank-Gesamtschule und der Münsterlandschule in Tilbeck Infozettel zum Ferienprogramm in den Schultaschen haben.

In diesem Jahr erfolgt bereits zum fünften Mal das Online-Anmeldeverfahren unter: www.havixbeck.de oder unter: www.unser-ferienprogramm.de/havixbeck.

Anmeldungen sind ab dem 19. Juni (Mittwoch) möglich. Dann haben die Familien bis zum 4. Juli Zeit, sich für die einzelnen Veranstaltungen anzumelden. Die Verlosung der Plätze erfolgt am 5. Juli systemgesteuert. Die Anmeldungen zur Ferienoase sind von der Verlosung des Ferienkalenders ausgeschlossen. Auch hierfür ist der Anmeldeschluss der 4. Juli. Der Gemeindeelternrat wird sich direkt per Mail mit den Eltern in Verbindung setzen.