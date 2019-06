„AFG hatte immer schon sehr guten Ruf“

Christian Schroll ist der neue Abteilungsleiter für die Jahrgänge 8 bis 10 an der Anne-Frank-Gesamtschule ( AFG ). Er hat Anfang März die Nachfolge von Sabine Adler angetreten, die nun den Bereich der Studien- und Berufswahl betreut. Christian Schroll ist 37 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder.

„Jeder Schüler soll den für ihn besten Schulabschluss erreichen. Das kann auch nur gemeinsam erreicht werden“, stellt Schroll einen seiner Schwerpunkte dar. Für die AFG bedeute dies, dass viele Schüler die Chance bekommen sollen, an der AFG das Abitur zu erreichen. Wie können die Schüler schon während ihrer Schullaufbahn bis zur zehnten Klasse auf die Oberstufe vorbereitet werden? „Das selbstständige Lernen muss gefördert werden. Wir begleiten die Schüler dabei, damit sie für ihren eigenen Lernprozess schrittweise Verantwortung übernehmen“, erklärt der neue Mittelstufenleiter im Gespräch mit unserer Zeitung.

Das Interesse an der Arbeit mit Kindern wurde bei Christian Schroll schon als Jugendlicher geweckt. Er war Schwimmtrainer in Nordenham. Das Schwimmen ist sein Sport geblieben. Studiert hat er die Fächer Biologie und Erdkunde für die Sekundarstufe I und II. Schroll hat an den integrierten Gesamtschulen Recklinghausen-Suderwick und bislang an der Gesamtschule Münster-Mitte unterrichtet. Dort auch lange als Klassenlehrer. Wieso jetzt Havixbeck? „Die AFG hatte während meines Referendardienstes im Ruhrgebiet schon immer einen sehr guten Ruf. Jetzt bot sich die Stelle an und ich habe mich beworben und bin genommen worden. Eine tolle Sache“, berichtet der zweifache Vater.

Die Schullandschaft habe sich sehr krass verändert. Wenn Schroll an seine Schulzeit denkt, dann liegen Welten dazwischen. An der AFG würde alles getan, um bei diesen Anforderungen Schritt zu halten. Jeder einzelne Schüler würde gefördert und betreut. Die Raumnot werde hoffentlich bald Geschichte sein. „Der Zustand ist nicht schön. Schule braucht heute unterschiedliche Räume. Gerade mit den zahlreichen Kursen an einer Gesamtschule, müssen Ausweichräume vorhanden sein.“

Zu den weiteren Schwerpunkten seiner täglichen Arbeit zählt er auch die Begleitung und Unterstützung der Kollegen. Den Kontakt mit den Eltern hält er ebenfalls für wichtig. Ein Abteilungsleiter habe alles im Blick, auch die Vorschriften und Regelungen. „Ich handel immer im Sinne der Schüler und der Schule“, sagt Schroll.

Den zweiten AFG-Standort in Billerbeck sieht der neue Abteilungsleiter auch als eine Herausforderung an, aber es sei durchaus machbar. Besonders ein Schulleiter wie Dr. Torsten Habbel müsse Visionen haben, um eine Schule in die Zukunft zu führen und nicht auf der Stelle zu treten. „Mich hat Schulentwicklung immer interessiert. In beiden Schulen war ich Mitglied der Steuergruppe Schulentwicklung.“

Soziale Themen interessieren Christian Schroll aber ebenso. Er hat mehrmals einen Schüleraustausch nach Nairobi in Kenia durchgeführt. Entwicklungshilfe vor Ort leistete er beim Bau eines Daches für ein Waisenhaus in der Umgebung von Nairobi.