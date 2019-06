Konkretes Handeln statt Resolution

Mehrheitlich keine Unterstützung fand im Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof am Mittwochabend die Anregung eines Bürgers, die Gemeinde Havixbeck möge die Resolution zur Ausrufung des Klimanotstands unterstützen. Durchaus gesehen wurde aber die Notwendigkeit, den Klimawandel einzudämmen und etwas gegen dessen Folgen zu unternehmen. Im Rahmen einer „Klimaschutzoffensive“ sollen dazu konkrete Maßnahmen getroffen werden.

Für die CDU-Fraktion trug Matthias Wesselmann einen umfangreichen Antrag vor, der schließlich die Grundlage für den Beschlussvorschlag an den Gemeinderat bildete. Die Anregung des Bürgers zur Feststellung des Klimanotstands in der Gemeinde Havixbeck werde seitens der CDU-Fraktion zur Kenntnis genommen, da der Klimanotstand auch nach der Begründung des Antragstellers selbst lediglich eine Worthülse sei beziehungsweise einen symbolischen Charakter habe. „Die CDU-Fraktion Havixbeck erkennt ausdrücklich die Auswirkungen des Klimawandels und die Notwendigkeit zur Durchführung von den Klimawandel begleitenden Maßnahmen mit hoher Priorität an“, so Matthias Wesselmann.

Damit es nicht bei Symbolpolitik bleibe, schlug die CDU Maßnahmen für eine „Klimaschutzoffensive“ vor. Diese sollen sukzessive abgearbeitet beziehungsweise dauerhaft berücksichtigt werden. Zu den Maßnahmen gehören unter anderem der Ausbau einer Veloroute nach Münster, die Einrichtung einer Mobilitätsstation am Bahnhof und die Forcierung des Blühstreifenausbaus. Generelle Sparsamkeit gelte seitens der Gemeinde bei Ressourcenverbräuchen wie Strom, Gas und Wasser.

„Gelingt es uns, einen größeren Teil der Pendler zu ÖPNV, Rad, Fahrgemeinschaften oder Homeoffice hinzubewegen, erreichen wir auf schnellste Art und Weise die effektivste und höchste CO2-Einsparung“, erklärte Matthias Wesselmann. Attraktiver werden soll deren Nutzung unter anderem durch bessere Busverbindungen zu den Arbeitsplatzzentren wie dem Zentrum Nord oder den Unikliniken in Münster. Schon in den Bauplänen neuer Wohngebiete sollen zum Beispiel Treffpunkte für Fahrgemeinschaften, solarüberdachte Carsharingplätze und Ladestationen für Elektro-Lastenräder vermerkt sein.

„Das sind alles gute Forderungen, die wir aber nicht alle allein durchführen können“, gab Bürgermeister Klaus Gromöller zu bedenken. „Das lässt sich alles nicht ‚mal eben‘ machen.“ Ohne zusätzliches Personal im Rathaus ließe sich der Maßnahmenkatalog nicht bewerkstelligen.

Die von der CDU vorgetragenen Punkte wollte Ausschussvorsitzender Dirk Eikmeyer (Grüne) wohl mitragen, aber nicht auf die Unterstützung der Resolution zur Ausrufung des Klimanotstands verzichten. „Als Gemeinde müssen wir aktiv werden“, so Eikmeyer. Es gehe darum, den Klimaschutz in Havixbeck ernst zu nehmen, aber ebenso Signale an Land und Bund zu senden. Karin Rose (SPD) erklärte, dass ihre Fraktion die Resolution mittrage.

Eine Unterstützung der Resolution wurde im Umweltausschuss mit sechs Nein-Stimmen (CDU, FDP) und vier Ja-Stimmen (Grüne, SPD) abgelehnt. Mit sechs Ja-Stimmen (CDU, FDP) und vier Nein-Stimmen (Grüne, SPD) empfahl der Ausschuss dem Gemeinderat, den von den Christdemokraten eingebrachten Antrag zu beschließen.