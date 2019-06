Das Havixbecker Freibad bleibt an diesem Wochenende komplett geschlossen. Personalnot ist der Grund für die Zwangspause am Samstag und Sonntag (15. und 16. Juni).

„Wir haben leider bereits seit mehreren Wochen einen akuten Personalengpass im gemeindlichen Freibad. Alle anfallenen Arbeiten werden derzeit von zwei statt drei Kollegen erbracht“, erklärte die Gemeindeverwaltung am Freitagmorgen in einer Pressemitteilung. „In den vergangenen Wochen haben unsere beiden Schwimmmeister mit viel Einsatz und der Leistung von unzähligen Überstunden dafür gesorgt, dass der Badebetrieb und – insbesondere – der Schulbetrieb dennoch aufrecht erhalten werden konnte.“

Zur Schließung des Freibads sei die Gemeinde gezwungen, damit die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten der Mitarbeiter eingehalten werden könnten. „Es werden in den nächsten Wochen noch weitere, wichtige Arbeiten in beiden Bädern anstehen, die noch einiges an Manpower erfordern“, so die Verwaltung.

Ab kommenden Montag (17. Juni) soll das Freibad wieder wie gewohnt öffnen. Auch am bevorstehenden Feiertag Fronleichnam, (Donnerstag, 20. Juni) werde das Schwimmbad öffnen.