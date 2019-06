Wohnen ist nicht angesagt

Auf rund 11 000 Quadratmeter Fläche entsteht ein neues Gewerbegebiet in Havixbeck. An der Schützenstraße, gegenüber dem bestehenden Gewerbegebiet „Hohenholter Straße“, entwickelt die Gemeinde das neue „Gewerbegebiet Südlich Schützenstraße“. Dies ist zurzeit die letzte Fläche für Gewerbe, die der Regionalplan für die Gemeinde vorsieht.

Auf dem Gelände befinden sich im östlichen Teil noch nicht mehr genutzte Gewächshäuser und ein Wohnhaus. Dieses wird vorrübergehend nach den Sommerferien für die Unterbringung einer Kindertagesstätte genutzt, später aber abgerissen. Die Gemeinde Havixbeck ist inzwischen der Eigentümer dieser Immobilie.

Der Bau- und Verkehrsausschuss beschäftigte sich am Donnerstagabend mit dem Thema. Städteplaner Carsten Lang vom Büro „WoltersPartner“ verdeutliche einige Grundlagen der Planung. Mit dem Kreis Coesfeld wurde bereits erörtert, dass das neue Gebiet zwei Zufahrten von der Schützenstraße aus bekommen soll. „Eventuell sogar eine Linksabbiegerspur in das Gewerbegebiet, um den Verkehr nicht zu stauen“, so Lang.

Diskussionen gab es von Anfang an wegen der bestehenden Bebauung am Südostring, die teilweise an das neue Gewerbegebiet angrenzt. „Die Situation ist prekär, aber nicht unlösbar“, machte der Planer Mut. Ein acht Meter hoher Wall mit Grünstreifen bilde die Nahtstelle zu dem Wohngebiet. Außerdem seien im Gewerbegebiet dann nur „leisere“ Betriebe anzusiedeln. An der Stelle sollen auch nur einige sogenannte Betriebsleiterwohnungen an den Betrieben möglich sein. Im weiteren Teil der Fläche dann nicht mehr.

Die SPD hatte die Idee, einen Teil der Fläche zum Mischgebiet zu machen, um dort bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Mit dieser Meinung stand die SPD aber alleine in der Runde. Dort ein Mischgebiet mit hineinzunehmen sei nicht günstig, so Lang, wobei man schon das bestehende Wohngebiet trennen möchte.

„Wir wollen das Gewerbegebiet eigentlich gar nicht“, erklärten die Grünen. Man könne sich mit dem Gedanken nicht anfreunden. Die Erweiterung des Wohngebiets fänden sie besser. Für Grünen-Sprecher Dr. Friedhelm Höfener ist die ganze Sache noch nicht ausgereift. Die beiden großen Themengebiete wie Verkehr und Kosten der Erschließung seien noch überhaupt nicht beleuchtet worden. Die Grünen möchten nicht wieder das Wohnen im Gewerbegebiet subventionieren.

Bürgermeister Klaus Gromöller stellte noch einmal dar, wie wichtig diese Fläche für die Gemeinde sei. „Es ist dort optimal für das produzierende Gewerbe. Ich habe Anfragen von einem Unternehmen, das dort 20 Arbeitsplätze schaffen möchte. Dies ist doch auch unser Ziel“, so der Appell des Bürgermeisters. Der Regionalplan sei ausgeschöpft und diese Fläche benötige die Kommune dringend. „Wir können zurzeit nichts mehr anbieten. Alles ist vermarktet.“ Wohnen müsse an anderer Stelle weiterentwickelt werden. Aber auch das sei nicht einfach.

Mit den Gegenstimmen der Grünen und einigen Veränderungen des Beschlussvorschlags gab der Bauausschuss die Empfehlung an den Rat, das Gewerbegebiet weiter zu planen und dort Betriebe anzusiedeln.