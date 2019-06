Die Deckel werden an den Verein „Deckel drauf e.V.“ übergeben. Dieser verkauft die Deckel für 4 Euro pro Kilogramm, das sind 500 Deckel, an ein Recyclingunternehmen – exakt die Summe, die eine komplette Polio-Schutzimpfung kostet. Damit ermöglichen die AFG-Schüler 100 Kindern in Entwicklungsländern diesen wichtigen Schutz gegen Kinderlähmung.

Bereits vor einem Jahr griffen die Eingangsklassen der AFG die Idee für die Sammelaktion von der Baumberge-Grundschule auf. Seitdem befindet sich dauerhaft eine Sammeltonne vor dem Sekretariat, die regelmäßig befüllt wird, so die AFG in einer Pressemitteilung. Die diesjährige Initiative ging erneut von der Schülervertretung der AFG aus, die ihre jungen Mitschüler für eine konzentrierte Sammelaktion begeisterte.

Die Lehrer verknüpften die Idee mit einer „Jahrgangs-Challenge“ im fünften Jahrgang. Denn so lohnt sich der Einsatz der jungen Schüler auch für sie selbst, da jede Klasse in den wöchentlich wechselnden Challenges Punkte sammelt.

Mal heißt die Aufgabe „Wer hat die sauberste Klasse?“, mal „Welche Klasse hat am gewissenhaftesten die Wochenpläne bearbeitet?“ Die Klasse, die am Ende des Jahres die meisten Punkte gesammelt hat, darf sich über einen zusätzlichen Wandertag freuen, so die AFG.