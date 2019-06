Einem langen Festwochenende blickt der Schützenverein Kiebitzheide entgegen. Die Schlagerparty 5.0, das Königsschießen und der Familienfrühschoppen mit den „Original Baumberger Musikanten“ (OBM) sind dabei die Höhepunkte. Gesucht wird der Nachfolger von König Christian Schlautmann , der im vergangenen Sommer gemeinsam mit seiner Frau Sandra die Regentschaft übernommen hat. Der Schützenverein lädt alle Bürger zum Mitfeiern ein.

Die Schlagerparty 5.0 steigt zum Auftakt am Mittwoch (19. Mai) um 20 Uhr im Festzelt auf dem Hof Laubrock, Walingen 26. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Als Stargast steht die Party- und Schlagersängerin „Krümel“ von der Insel Mallorca auf der Bühne. Außerdem legt DJ T. Dahlhues auf. Tickets kosten 9 Euro im Vorverkauf bei Lotto – Presse Wilkens und 15 Euro an der Abendkasse.

Nachdem das Festzelt geschmückt ist, ermitteln die Schützen am 21. Juni (Freitag) ab 20 Uhr ihren Bierkönig.

Zum Königsschießen treten die Mitglieder des Schützenvereins Kiebitzheide am 22. Juni (Samstag) um 13 Uhr unter dem Kommando von Hauptmann Bruno Möller an. Mit musikalischer Begleitung des Spielmannszugs „Dicke Eiche“ findet der traditionelle Marsch durch die Wohngebiete Kiebitzheide und Pferdekampsheide statt. Einreihen werden sich in den Umzug auch die neuen Fahnenträger des Vereins: Fabian Laubrock, Christoph Gottschalk, Linus Mau, Daniel Bundkirchen, Linus Wick und Nils Horstmann. Als Silberkönigspaar können Franz-Josef und Maria Lohmann mitfeiern.

Die einjährige Amtszeit des Königspaares Christian und Sandra Schlautmann geht zu Ende. Foto: Schützenverein Kiebitzheide

Das Königsschießen beginnt um 14 Uhr. Für den Abend ist dann um 20 Uhr die Proklamation der neuen Majestäten vorgesehen. Auf dem anschließenden Königsball spielt die Band „Nightflames“.

„Antreten!“, heißt es am 23. Juni (Sonntag) um 11.30 Uhr an der Altenberger Straße 103a beim ersten Vorsitzenden Gerwin Wick. Begleitet von den „Original Baumberger Musikanten“ geht es zum Familienfrühschoppen im Festzelt. „Kinder sind hier ausdrücklich erwünscht“, lädt Gerwin Wick gerade Familien zum Besuch des Frühschoppens ein.

Beim Kinderkönigsschießen werden ab 13 Uhr die Nachfolger des Kinderkönigspaares Marcel Wiemann und Anna-Lena Fark ermittelt. Um 14 Uhr beginnt beim Tauziehwettbewerb das Kräftemessen zwischen Vereins-, Betriebs-, Stammtisch- und Freizeitmannschaften. DJ Georg wird bis zum Ausklang des Schützenfestes die musikalische Unterhaltung übernehmen.