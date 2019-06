Einkauf direkt in Spanien und Italien

Als Anton Mühlenbeck 1969 am Gennericher Weg seinen Betrieb gründete, da konnte er nicht erahnen, wie sein Unternehmen 50 Jahre später aussehen würde. In den fünf Jahrzehnten hat sich das Fliesenfachunternehmen einen guten Ruf im Münsterland erarbeitet. 19 Mitarbeiter und mehrere Auszubildende sorgen für präzise Ausführungen der Aufträge. 80 Prozent der Aufträge kommen aus dem Oberzentrum Münster.

1996 übernahm Sohn Elmar das Unternehmen, das 1990 zum jetzigen Standort nach Masbeck zog. „Am Gennericher Weg wurde es damals zu eng. Die Belieferung durch die großen Lkw brachte Schwierigkeiten mit sich und deshalb übernahm mein Vater das Gebäude an der Einfahrt zum Ort“, erzählt Elmar Mühlenbeck, der gemeinsam mit seiner Frau Bettina das Unternehmen heute führt.

Vater und Sohn am ersten Firmenfahrzeug. Foto: Mühlenbeck

Anton Mühlenbeck war eigentlich Maurermeister bei der Firma Stiegemann in Billerbeck. Vor mehr als 50 Jahren verrichtete ein guter Maurer die Fliesenarbeiten beim Bau von Einfamilienhäusern und Betrieben mit. Der Handwerker mit Leidenschaft beließ es aber nicht bei dem Provisorium, sondern erlernte das Fliesenlegen und wurde ein Meister seines Faches. Mit einem Gesellen und seiner Frau Elisabeth stemmte er die Arbeit in den Anfangsjahren. Mühlenbeck war von 1973 bis 1979 Havixbecks Bürgermeister. Eine Zeit, die den Ort stark veränderte.

Den ersten Auftrag erteilte ihm die Gaststätte Zumbusch-Wallmeyer in Havixbeck. „Damals wurden Fliesen noch in eine Mischung aus Zement gelegt. Alles schön plan ausgerichtet und fertig war die Laube“, berichtet Elmar Mühlenbeck. Dies habe sich stark verändert. Großflächige, dünnste Formate müssen heute an Wänden und auf Böden verarbeitet werden. Duschen und Wannen sind mit einer Dichtigkeit zu versehen, die es vor 30 Jahren so noch nicht gab.

Das Unternehmen wuchs mit seinen Aufgaben stetig weiter. Die Kunden verlangten immer wieder nach Trends und Neuheiten. Farben, Formate und besondere Verlegetechniken kamen dazu. Schall, Wärme, Rutsch- und Trittfestigkeit sind nur einige markante Punkte bei den Ausführungen.

Elmar Mühlenbeck und seine Frau Bettina führen das bekannte Unternehmen. Foto: Klaus de Carné

Der Einkauf des Materials hat sich ebenfalls enorm verändert und benötigt viel Zeit des Firmenchefs. Mühlenbeck kauft in Italien, Spanien und Deutschland direkt von den Werken. Der 50-jährige Firmenchef hat die Werkstoffe quasi seit seiner Kindheit immer wieder vor Augen gehabt und den Wandel erlebt. Er wurde Mitglied bei der Innovationsgruppe „Concera“, die über 20 mal in Deutschland vertreten ist. „Wir haben den direkten Zugriff auf die Firmen und können immer wieder in Verhandlung treten. Dies bringt enorme Vorteile für beide Seiten“, erklärt Mühlenbeck. Vor einigen Wochen war er in Italien und hat sich dort die neueste Kollektion angeschaut. In Spanien und Italien würde immer noch erstklassig produziert. Mühlenbeck sieht auch den ökologischen Ansatz beim Fliesenmaterial. Der Kunststoff würde als Bodenbelag immer weniger. Dies sei gut so, denn er ließe sich sehr schlecht wieder in den Wertstoffkreislauf bringen. „Bei Fliesen sieht das ganz anders aus. Die werden zerhackt und dienen als prima Schotterunterbau für alle Gelegenheiten,“ so der Firmenchef, der positiv auf das nächste Jahrzehnt blickt. Ob sein Sohn oder seine Tochter eines Tages das Unternehmen weiterführen wird, ist noch offen.