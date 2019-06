„Die Musikschüler zeigen ihr Können in einer ausgesprochen angenehmen, ja fast familiären Atmosphäre“ hebt Schulleiter Dr. Torsten Habbel hervor. „Unsere Gäste trinken Kaffee, essen Kuchen und genießen das Zusammensein im Forum an einem schönen Sonntagnachmittag.“

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren die Ergebnisse ihrer musikalischen Arbeit aus dem gesamten Schuljahr. Die Musiklehrer Norbert Fabritius und Klemens Weißer haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das Anfängern und Fortgeschrittenen die große Bühne bietet und dabei verschiedene Musikrichtungen präsentiert.

Dass die jungen Musiker bestens auf das Konzert vorbereitet sind, liegt an der erfolgreichen Kooperation zwischen der örtlichen Musikschule und der Anne-Frank-Gesamtschule. Über Jahre sind mittels versierter, fachlicher Begleitung verlässliche Strukturen gewachsen. Von ersten musikalischen Schritten bis zur Studienreife entwickeln sich die Schülerinnen und Schüler auf kurzen Wegen stetig weiter. Das an der AFG bewährte „Drehtürmodell“ bietet den Schülerinnen und Schülern der Gesamtschule die Möglichkeit, den Instrumentalunterricht in den laufenden Ganztag der Schule zu integrieren – eine Bereicherung sowohl für die Musikschule, als auch für die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker der AFG.

„Schools Out“ ist offen für alle Musikinteressierten. Beginn ist am Sonntag (30. Juni) um 14 Uhr im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule. Der Eintritt ist frei.