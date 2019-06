„Zum Jubiläum hat sich das Team etwas Besonderes ausgedacht. Jede am Event-abend eingelöste Eintrittskarte nimmt an einer Verlosung teil“, kündigt Soundchäck-Sprecher Uli Szymiczek an. Eine Ballonfahrt, Eintrittskarten für den Zoo und Familieneintrittskarten für den Mühlenhof warten auf die Gewinner.

Von Havixbeck aus bietet das Busunternehmen Hageneier einen Bustransfer direkt bis zum Mühlenhof an. Tickets dafür können ebenso wie Eintrittskarten in der Vorverkaufsstelle Lotto – Presse Wilkens in Havixbeck erworben werden. Die Abfahrt der Busse ist um 18.30 ab dem Blick-Parkplatz, die Rückfahrt ist ab 1 Uhr.

Soundchäck hat sich dazu entschlossen, in diesem Jahr die Arbeit der DLRG-Ortsgruppe Havixbeck zu unterstützen. Außerdem gehen Spenden an den Mühlenhof und bedürftige Menschen in Havixbeck.