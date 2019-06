Wer folgt auf König Dirk Branse?

Mit Wimpelketten und Fahnenschmuck putzt sich Havixbeck in diesen Tagen für das Schützenfest der St.-Dionysius-Bruderschaft prächtig heraus. Groß gefeiert wird am 6. und 7. Juli (Samstag und Sonntag). Beim Vogelschießen gilt es den Nachfolger von Dirk Branse zu ermitteln, der im vergangenen Jahr mit seiner Frau Sandra die Regentschaft übernommen hat.

„Das Dorf ist geschmückt, die Vogelwiese hergerichtet und die Vogelstange schussfertig“, berichtet Andreas Messing, Schriftführer der St.-Dionysius-Bruderschaft, bei der Vorstellung des Festprogramms. Unter der Leitung von Hauptmann Bernd Leusmann brachten rund zehn Helfer die Vogelwiese an der Stockfort mit Heckenscheren, Motorsensen und anderen Gerätschaften auf Vordermann. Weitere Aktive hängten über der Hauptstraße und der Altenberger Straße Wimpelketten und Transparente auf.

Vogelstange wird geschmückt

Traditionell eingeläutet wird das Festgeschehen mit dem Schmieren der Vogelstange. Dazu treten die Mitglieder der Bruderschaft am kommenden Sonntag (30. Juni) um 17 Uhr am Torbogen an. Die Kleiderordnung ist an diesem Tag noch locker gehalten. „Sogar eine kurze Hose ist erlaubt“, blickt Schatzmeister Ralf Paetz auf die für das Wochenende angekündigten hochsommerlichen Temperaturen. Allerdings seien Bruderschaftkrawatte und -abzeichen sowie ein mit Blumen geschmückter Spazierstock Pflicht.

Die Regentschaft des Königspaares Sandra und Dirk Branse neigt sich dem Ende zu. Foto: Ansgar Kreuz

Auf der Vogelwiese werden die Trophäenschützen des Vorjahres – Präses Pfarrer Siegfried Thesing (Krone), Andreas Heitmann (Zepter) und Jonas Homann (Apfel) – der Tradition folgend einen ausgeben. Im Kugelfang der Vogelstange wird lediglich ein Platzhaltervogel befestigt und in die Höhe gezogen, denn der eine Woche später zum Abschuss bestimmte Holzvogel wird noch an anderer Stelle gebraucht.

Königsvogel hält Ausschau

Zurück im Ortskern ist nämlich das Aufhängen des Königsvogels im Gasthof Kemper ein weiteres Ritual im Vorfeld des Schützenfestes. Der jüngste Scheffer der Bruderschaft, Theo Brüssow, übernimmt die Aufgabe, den Vogel „frei schwebend und drehend“ unter der Decke des Gastraums zu befestigen. Bis zum Schützenfest bleibt das Federvieh, das von Adolf Bosfeld gefertigt und der Bruderschaft gestiftet wurde, bei Kemper hängen. In aller Ruhe soll der Vogel den König ausgucken können.

Zum Königsschießen tritt die Bruderschaft am 6. Juli (Samstag) um 11 Uhr an. Neben dem scheidenden Königspaar Dirk und Sandra Branse werden an diesem Tag dem amtierenden Kaiserpaar Bernhard und Brigitte Meyer zu Rheda, dem Goldkönigspaar Heinz und Antonia Jeiler sowie dem Silberkönigspaar Bernd und Margret Koddebusch besondere Ehren zuteil. Die Proklamation der neuen Regenten am Nachmittag und der Königsball am Abend sind weitere Höhepunkte.

Kinderschützenfest

Mit einem Hochamt im Zelt beginnt am 7. Juli (Sonntag) der zweite Schützenfesttag. Es schließt sich der Frühschoppen an. Beim Kinderschützenfest wird der Nachfolger von Kinderkönigin Lena Merfeld ermittelt, bevor die Feier ausklingt.

Das Festprogramm

6. Juli (Samstag):

► 11 Uhr Antreten vor dem Torbogen, Abholen der Bruderschaftsfahne, Kranzniederlegung am Ehren- und Mahnmal, Königsschießen;

► 16 Uhr Proklamation vor dem Torbogen mit Fahnenschlag, Marsch zum Zelt auf dem Parkplatz am Habichtspark, Ausklang;

► 19.45 Uhr Antreten vor dem Festzelt, gemeinsamer Einmarsch in das Zelt;

► 20 Uhr Königsball mit der Partyband „Spotlight“.

7. Juli (Sonntag):

► 10.45 Uhr Antreten vor dem Torbogen zum feierlichen Hochamt im Festzelt, mitgestaltet vom Sinfonischen Blasorchester Havixbeck von 1878 unter der Leitung von Dietmar Reers;

► 12 Uhr Frühschoppen im Festzelt, für Musik zum Tanz und zur Unterhaltung sorgt DJ Andreas;

► 14.30 Uhr Kinderschützenfest für alle Kinder ab dem Grundschulalter, Königsschießen mit anschließender Proklamation;

► 18 Uhr gemütlicher Ausklang.