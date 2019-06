Die Bürgermeister von Havixbeck, Nottuln, Lüdinghausen und Nordkirchen unterzeichneten am Donnerstagmittag in Lüdinghausen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Wahrnehmung der Aufgaben der Zentralen Vergabestelle. Dadurch sollen die Kräfte in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen in diesem Bereich gebündelt werden.

Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit der interkommunalen Zusammenarbeit geschaffen, um gemeinsam Fachwissen vorzuhalten. Lüdinghausen und Havixbeck arbeiten im Bereich Vergabe bereits seit 2011 zusammen. Diesem Verbund schlossen sich jetzt Nottuln und Nordkirchen an, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Lüdinghausen.

Die kommunale Vergabestelle koordiniert sämtliche denkbaren Vergaben, zum Beispiel Bau- oder Dienstleistungen. „Das Vergaberecht ist ein sehr spezielles Rechtsgebiet, das ständig wechselnden Anforderungen unterliegt“, erklärte Lüdinghausens Bürgermeister Richard Borgmann. „Um die Qualität der Sachbearbeitung noch weiter zu steigern, haben wir uns zu diesem Zusammenschluss entschieden, der für alle Kommunen tolle Synergieeffekte bedeutet.“ Die Stadtverwaltung Lüdinghausen wird als Dienstleister für die anderen Kommunen tätig sein.

Havixbecks Bürgermeister Klaus Gromöller verwies auf die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit der letzten acht Jahre und freute sich auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit in einem nunmehr größeren Verbund. Für Manuela Mahnke, Bürgermeisterin der Gemeinde Nottuln, ist es wichtig, die Kräfte in diesem speziellen Fachgebiet zu bündeln, was nun durch die Kooperation über Gemeindegrenzen hinweg gelinge. Und für Bürgermeister Dietmar Bergmann aus Nordkirchen ist dieser Zusammenschluss ein weiteres Beispiel für eine gute und kooperative Zusammenarbeit zwischen den Kommunen auf Kreisebene.