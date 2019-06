„Ändert mal die Perspektive“

Mit einer beeindruckenden Feier verabschiedeten sich 67 Abiturientinnen und Abiturienten am Freitag von der Anne-Frank-Gesamtschule. Wehmut und Freude waren bei den Schülern zu spüren, als sie mit Eltern und Geschwistern im Forum ihre Abiturzeugnisse von Schulleiter Dr. Torsten Habbel und weiteren Lehrern überreicht bekamen. Am Abend feierten sie einen schwungvollen Abi­ball.

Am Morgen versammelten sich die scheidenden AFG-Schüler in der St.-Dionysius-Kirche. Gemeinsam mit Vikarin Hanne Lamparter und Pastoralreferent Jens König-Upmeyer betete und sang die große Gemeinschaft als Einstieg in den feierlichen Tag.

Dr. Habbel gab den Schülern nach neunjähriger Zeit an der AFG einige Ausblicke auf das Leben mit auf den Weg. „Bei eurer Einschulung saht ihr die Welt mit anderen Augen als heute. Euch war anderes wichtiger. Ihr schaut in eine Zukunft, die sich rückblickend anders anfühlen wird“, so Habbel. Die Blickrichtung zu wechseln, bereichere das Leben. Selbst wenn sich von außen nichts ändere, könne die veränderte Perspektive helfen, das, was geschehe, besser zu verstehen. Sein Tipp: „Wenn ihr etwas für euch zum Positiven verändern wollt, ändert die Blickrichtung.“

Abiturfeier 2019 an der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck 1/40 Foto: Maxi Krähling

Für den Schulträger und den Gemeinderat gratulierte Bürgermeister Klaus Gromöller den Abiturienten. Es sei spannender Moment, um anzuhalten, zu feiern, aber auch um Pläne zu schmieden. „Wir als Schulträger schmieden unsere Pläne und entwickeln gemeinsam mit der Schulleitung die Zukunft der AFG“, sagte Gromöller. Der zweite Standort in Billerbeck sei hervorragend und mit großen Anmeldezahlen gestartet. Gromöller nannte den Medienentwicklungsplan und die Erweiterung der weiterführenden Schule mit einem Neubau von fast 1000 Quadratmetern. Er wünschte den jungen Menschen Mut und Kraft ihr Ding im Leben zu machen. „Kraft, sich Ziele zu setzen und sie zu erreichen.“

Lustiger wurde es bei den Redebeiträgen, die drei Lehrer aus der Oberstufe für ihre ehemaligen Schüler zusammengetragen hatten. Passend zum Motto „Abiletten – locker, lässig durchgeschlappt“ ließen es Irmhild Steffen, Juliane Wübbels und Marten Möllers kurz krachen und sorgten für allerlei Lacher und tosendem Applaus.

Beim „Aufräumen“ auf dem Stufenflur hätten sie so manches Modell einer Badelatsche gefunden und konnten darüber kleine Geschichten erzählen. Das Modell „Easy going“ schlappte mit einem Schüler zur AFG. Meistens eine Stunde zu spät. Beim Latschen „Diva“, für Männer und Frauen zu tragen, sei alles top und ausgewogen verlaufen. Die Schüler hätten hohe Ansprüche gehabt. Für Klassenfahrten aber untauglich. Beim Modell „Kreativer Typ“ sei alles möglich gewesen. „Ich bin liegen geblieben“, so die häufigste Antwort beim Zuspätkommen. „Liegen geblieben? Mit dem Auto. Nein, im Bett natürlich.“ Am Ende wurde das Model „Malocher“ vorgestellt. Die Schüler seien zu allen Taten bereit gewesen. Volle Leistung und immer noch einen drauf. Das zeigten die rissigen Schuhe im Original. Immer mal schnell mit einer Heftzwecke repariert.

Die beiden Abiturientinnen Marlena Grab und Janina Kock gaben für alle 67 Abgänger noch einige Anekdoten zum Besten. Neun Jahre seien für die meisten Mitschüler vorbei und jetzt käme das große Ungewisse. Was kommt, was geht? Jeder sei seines Glückes Schmied. Einige Seiten der Schule wolle man schnell vergessen. Andere gerne in Erinnerung behalten. Aus vielen Steinen am Wegesrand, könnten sie sich bestimmt einen Weg bauen, so die beiden Abiturientinnen. Der Abiball fand am Freitagabend statt.