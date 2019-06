Neue Stätte der Begegnung schaffen

Die Hospizbewegung Havixbeck hielt jetzt ihre Jahresmitgliederversammlung im Torhaus ab. Klaus Hammelbeck, Pastoralreferent und Leiter der Seelsorge im Stift Tilbeck, berichtete über die vielfältigen Aufgaben der Seelsorge. Sowohl für die Menschen mit Beeinträchtigungen als auch für die Mitarbeiter im Stift Tilbeck habe die Seelsorge einen besonderen Stellenwert, erfuhr die Hospizbewegung.

Im Miteinander von Bewohnern der Einrichtung und den Mitarbeitern soll der christliche Glaube erfahrbar werden. Natürlich gehört die Auseinandersetzung mit existenziellen Erfahrungen von Tod und Sterben im Gespräch mit dem Bewohner, dem Mitarbeiter und im Team dazu.

Klaus Hammelbeck fasste das Wirken in Tilbeck unter dem Leitsatz von Bischof Klaus Hemmerle zusammen: „Lass mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen und Dasein, damit ich daran die Botschaft neu lernen kann, die ich dir zu überliefern habe.“

In dem Jahresbericht des Vorstands konnte die Vorsitzende berichten, dass nun die Hospizbewegung in der Ortsmitte von Havixbeck einen Büro- und Versammlungsort mieten möchte. Es soll eine Stätte des Gesprächs, der Begegnung, der Beratung, ein Treffpunkt mit festen Öffnungszeiten werden. Dort könne das Trauercafé stattfinden, das nun bald wieder, zunächst jedoch mit einem Sonntags-Frühstück für Trauernde, neu beginnt. Die Begleitergruppe zählt zurzeit 13 Mitglieder, die Sterbende und Trauernde begleiten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Hospizbewegung konnte aufgrund vieler Spenden vor den Aufbahrungsräumen in der Trauerhalle auf dem Friedhof eine Sitzmöglichkeit mit einer bequemen Bank und Ablage anschaffen. Trauernde können sich dort niederlassen, um auszuruhen und etwas Kraft zu schöpfen.

Nach Kassenbericht und Kassenprüfung wurde der Vorstand entlastet. Da Werner Oymann nicht wieder für das Amt des Kassierers kandidierte, wählte die Versammlung Norbert Lenczyck einstimmig zum Nachfolger. Veronika Gemmeke bedankte sich bei Oymann und hob sein Engagement für die Hospizbewegung Havixbeck hervor. Als Beisitzerin wurde Hildegard Rudnick wiedergewählt.

Im Oktober und November beteiligt sich die Hospizbewegung an den Gottesdiensten der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden, es findet ein Filmnachmittag und eine Aktion mit dem Caritasausschuss auf dem Friedhof statt. Über neue Mitglieder freut sich die Hospizgruppe sehr.