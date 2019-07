Kreative Konzepte locken Kunden

Ihre Geschäfte heißen „Fräulein Wunder“, „das schöne Leben“ oder „Baby Fine“. Das Angebot haben die Inhaberinnen liebevoll ausgesucht oder selbst hergestellt. Mit ihren Ideen dahinter sind sie dem klassischen stationären Einzelhandel längst entwachsen. Und so bot der Rundgang durch die Havixbecker Fußgängerzone, zu dem die Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld (wfc) für das Jahrestreffen des Unternehmerinnen-Netzwerks des Kreises eingeladen hatte, gleich doppelten Gesprächsstoff.

„Es sind tolle Beispiele für mutige Frauen, die mit kreativen, aber tragfähigen Konzepten den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben oder ein Unternehmen weiterführen“, sagte wfc-Beraterin Andrea Meyer . Denn auch die „weiperfriseure“, die in mittlerweile vierter Generation von Janina Weiper geleitet werden, gehörten zum Rundgang. „Der direkte Austausch von Unternehmerin zu Unternehmerin hat enormes Potenzial. Und das möchten wir mit den regelmäßigen Treffen unterstützen“, so Andrea Meyer. Neue Teilnehmerinnen sind dabei stets willkommen.

Jahrestreffen des Unternehmerinnen-Netzwerks 1/5 Foto: wfc

Foto: wfc

Jahrestreffen des Unternehmerinnen-Netzwerks Foto: wfc

Foto: wfc

Foto: wfc

Das Geschäft für Babykleidung und -accessoires von Rabea Schürmann ist gleichzeitig ihr Atelier. Wenn kein Kunde da ist, arbeitet sie die Bestellungen ab und näht neue Kleidungsstücke. Manon Nandika Weßels und ihr Mann Marlon betreiben in ihrem Conceptstore „das schöne Leben“ gleichzeitig eine Agentur für Grafik- und Webdesign. Genau wie die persönliche Beratung und das stimmige Modeangebot bei „Fräulein Wunder“ sowie die handwerkliche Qualität und das bewusst ruhige Ambiente bei den „weiperfriseuren“ hat sich die Besonderheit dieser Läden herumgesprochen und die Kunden kommen vielfach von außerhalb nach Havixbeck.

Aber das ist längst noch nicht alles, was über den klassischen Einzelhandel hinaus geht, so die wfc in ihrer Pressemitteilung. In diesen Geschäften ist neue Ware zum Teil schon verkauft, bevor sie im Regal liegt. Mit den Fotos davon auf Facebook und Instagram kommen die Käufer. Oder ein zufriedener Kunde postet sein Glück auf Pinterest und die Menge der Anfragen nach kleinen Kaffeetütchen mit witzigen Sprüchen als Gastgeschenk für die Hochzeitgäste ist für Manon Nandika und Marlon Weßels kaum noch abzuarbeiten.

Social-Media-Marketing, Online-Shops und grundsätzlich die Chancen der Digitalisierung, aber auch der persönlichen Beratung und des persönliches Erlebnisses waren die Themen, bei denen sich nahezu alle der rund 30 Teilnehmerinnen in ihren Gesprächen wiederfanden, unterstützt von einem Kurzvortrag von Martina Mähren (Moleco GmbH) zur Nutzung von Instagram.