Seereise nach New York mit „Brassomir“

Musikalisch abwechslungsreich und mit schauspielerischer Finesse gestaltet das Brassomir- Blechbläserquintett das nächste Konzert von „Trompetenbaum & Geigenfeige – Musik in Gärten und Parks im Münsterland“. Die Reihe bringt die fünf jungen Musiker am kommenden Sonntag (7. Juli) auf das Anwesen rund um die Burg Hülshoff. Das musikalische Programm beginnt um 16 Uhr. Anschließend, gegen 17.30 Uhr, wird eine Führung durch den Garten der Wasserburg angeboten.

Das Brassomir-Blechbläserquintett bilden Jan Breer (Horn), Justus Jansen (Posaune), Leonard Kutsch (Bassposaune), Malte Linder (Trompete) und Jan Stopka (Trompete). Die fünf Musiker lernten sich im Kinderorchester NRW kennen, bewarben sich als Quintett 2017 bei „Jugend musiziert“ und belegten beim Bundeswettbewerb direkt den ersten Platz. Beim Konzert in Havixbeck erzählen sie eine selbst entworfene Geschichte von einer Seereise nach New York. Dabei spielen sie einige Szenen und begleiten ihr Schauspiel mit passender Musik. In der Exzellenz-Förderung des Kammermusikzentrums NRW haben sie dieses neue Format, die „Performusik“, bereits erprobt.

„Trompetenbaum & Geigenfeige“ ist ein gemeinsames Projekt der vier Münsterlandkreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf. Die Kulturabteilung des Kreises Borken übernimmt gemeinsam mit Münsterland e.V. die Organisation. Das Land NRW unterstützt „Trompetenbaum und Geigenfeige“ aus Mitteln des Förderprogramms „Regionale Kulturpolitik“. Das Konzert in Havixbeck findet in Zusammenarbeit mit der Burg Hülshoff, der Annette-von-Droste-zu-Hülshoff-Stiftung und dem Center for Literature statt.

Karten für das Konzert am Sonntag (7. Juli) gibt es an der Tageskasse ab 15 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro. Ermäßigungen gibt es für Schüler, Auszubildende und Studenten. Kartenbestellungen sind zudem beim Münsterland e.V. – Tourismus-Center unter der kostenfreien Service-Hotline 08 00/ 9 39 29 19 (montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr) möglich. Das Programm der Musikreihe ist darüber hinaus im Internet zu finden.