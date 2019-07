Widerstreitende Stimmen in der Schlafkammer der Dichterin

Die intermediale Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe „Mit Droste im Glashaus“ gastiert mit vier Werken am kommenden Samstag (6. Juli) und Sonntag (7. Juli) zum Droste-Festival 2019 auf dem Haus Rüschhaus in Münster-Nienberge.

Wie schon im Baumberger-Sandstein-Museum Havixbeck und im Schloss Senden transformieren die Künstlerinnen ganz besondere Räume: die Schlafkammer, den herrschaftlichen Flur und die Orangerie. Die drei Werke in den Innenräumen sind Samstag ab 14 Uhr und Sonntag ab 12 Uhr zu sehen. Die Belichtungsperformance unter freiem Himmel findet Samstag um 12 und 14 Uhr statt.

Widerstreitende Stimmen, Spione im Spiegel, die heimische Natur als Projektionsraum des Anderen. Studierende der Universität Paderborn verwandeln unter der Leitung von Rita Morrien die ehemalige Schlafkammer Annette von Droste-Hülshoffs durch ihre Audioinstallation „‚Verrostet steht des Mondes Silberschild‘ oder ‚Who’s that Woman in the Mirror‘“ in einen Ort der „anderen Begegnung“. Vertraute Droste-Verse werden hier dialogisch aufgegriffen und Gegenstand einer kreativen Umschrift und Überblendung. Das Projekt wird mit Schauspielern des Theaters Paderborn umgesetzt.

Monir Nikouzinat Monfareds Wandarbeit nimmt Betrachter im herrschaftlichen Eingangsbereich des Rüschauses in Empfang.

Susanne von Bülow bespielt für das Projekt das Glashaus, die Orangerie im Park des Rüschhauses. Ob im Moose oder Grase, die Bodendecke trennt das, was unten und was oben liegt, was Himmel und was Erde sei, beschreibt eine wirkungsvolle Schnittstelle der Poesie bei Annette von Droste-Hülshoff. Susanne von Bülow interpretiert diese Stelle für ihre eigene ikonische figurative Arbeit „Gras“ neu.

Zudem ist Susanne von Bülow am Samstag um 12 und 14 Uhr mit ihrer Belichtungsperformance „Annette Unscharf. Eine Hommage an ein Augenleiden“ zu sehen. Bei sonnigem Wetter werden in einer Live-Belichtung Natureindrücke und Abbilder von Annette von Droste-Hülshoff auf lichtempfindlichen Stoffbahnen eingefangen und ausgestellt. Die Performance nimmt Bezug auf die Wahrnehmungsverschiebung, aus der heraus Annette von Droste-Hülshoff ihre einzigartige Naturbeschreibung schuf. Die Performance entstand in Zusammenarbeit mit dem Seminar der Anthropologie des Textilen der Universität Dortmund.

Burg Hülshoff – Center for Literature lädt Künstler und Publikum in das Haus Rüschhaus in Münster-Nienberge ein, um sich beim Droste-Festival 2019 unter dem Titel „This is a woman‘s world“ noch bis Sonntag (7. Juli) in zahlreichen Lesungen, Performances, Filmen und Konzerten mit weiblichem Schreiben und feministischer Lebens- wie Kunstpraxis zu beschäftigen.