„Plant uns das nächste Mal unbedingt mit ein“, so das Fazit von Patrizia Wodnicki, die mit ihrem Sohn Oliver an einer zweitägigen Kanutour der Anne-Frank-Gesamtschule ( AFG ) teilgenommen hat. Mit ihrer Begeisterung sind die beiden nicht allein. Elf Schülerinnen und Schüler des sechsten Jahrgangs genossen den Ausflug zum Abschluss der Anfänger-AG auf Werse und Ems in vollen Zügen. Stationen waren Nobis Krug und Sudmühle.

Die Übernachtung fand auf dem Campingplatz des SV 91 statt. Den sportlichen Höhepunkt bildete eine Strecke auf der wild-romantischen Ems, deren Strömung eine Herausforderung für die jungen Paddler darstellte. Gemeistert haben das kleine Abenteuer alle. „Die Sohlschwellen überwanden sämtliche Schüler, ohne zu kentern“, lobt Übungsleiter Wolfgang Weiser die jungen Sportler, die anschließend ein Bad in der Ems angesichts hochsommerlicher Temperaturen besonders genossen.

Unterstützt wurde Weiser von Kollegin Barbara Plettendorf, Zehntklässler Mattes Wilde sowie von Eltern der Schüler. Die elf Sechstklässler dürfen im nächsten Schuljahr die Fortgeschrittenen-AG besuchen und können bald erneut ihre Fähigkeiten beweisen, denn die nächste Wanderfahrt ist nicht weit. Planungen für einen Ausflug im September sind schon angelaufen.