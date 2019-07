In den vergangenen Jahren hat das Baumberger-Sandstein-Museum unter dem Titel „Kreatives Havixbeck“ solchen Menschen ein Podium geboten, die sich in ihrer Freizeit ernsthaft künstlerisch betätigen. Dabei war der Teilnehmerkreis auf Havixbecker beschränkt. Das soll im kommenden Winter in einer neuen Ausstellung ausgeweitet werden.

„Es ist geplant, künstlerische Blicke auf die Baumberge zu präsentieren“, kündigt Museumsleiter Dr. Joachim Eichler an. Unter dem Titel „Mein Bild der Baumberge“ möchte das Museum künstlerische Auseinandersetzung mit der Region, mit der Landschaft, vielleicht mit einzelnen Orten und Sehenswürdigkeiten, aber auch mit unbekannten Ecken zeigen.

Es können Aquarelle, Öl- und Acrylbilder, Zeichnungen und Grafiken sowie Fotografien mit Motiven aus den Baumbergen gezeigt werden. Auch Skulptur und Plastik ist nicht ausgeschlossen. „Profis wie Amateure sind aufgefordert, ihr Bild der Baumberge einzureichen. Die Teilnehmer können aus der ganzen Baumberge-Region kommen“, erklärt Museumsleiter Dr. Joachim Eichler. Eine Jury wird Motive für die Ausstellung auswählen.

Fotos oder Scans mit kurzem Lebenslauf des Bewerbers oder der Bewerberin können eingereicht werden per E-Mail an: eichler@sandsteinmuseum.de.