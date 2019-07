Benno Neiteler neuer König

„Ich bin überglücklich, dass es nach langem Hin und Her endlich geklappt hat“, gab König Benno Neiteler fröhlich gestimmt seinen Untertanen gegenüber zu. Die jubelten ihrem neuen König und seiner Königin Gudrun umso begeisterter zu. Hatte die neue Majestät der Schützenbruderschaft St. Dionysius ihnen doch einen spannenden Showdown an der Vogelstange geliefert.

Denn nicht nur Benno Neiteler, sondern auch Joe Rossmann und Rainer Eickhoff hatten den Königsvogel am Samstag ins Visier genommen. Aber das Glück oder das bessere Zielauge war dann doch mit Benno Neiteler. Mit dem 219. Schuss fiel der Vogel und bescherte ihm und seiner Frau Gudrun die Krone und Königswürde.

Zuvor waren die übrigen Insignien bereits an andere Schützenbrüder gegangen. Bereits mit dem 16. Schuss sicherte sich Tim Heitmann die Krone. Der Apfel ging nach 63 Schüssen an Frederik Leusmann. Heinz Terwort holte mit dem 83. Schuss das Zepter herunter. Alles unter den aufmerksamen Augen der Bruderschaftsmitglieder und vieler Gäste, die bei bestem Wetter und guter Stimmung die Vogelwiese bevölkerten.

Schützenfest der St.-Dionysius-Bruderschaft 1/89 Foto: Maxi Krähling

Einzig und allein der vorangegangene Einsatz von Hauptmann Bernd Leusmann ließ die Schützen an der Vogelstange etwas die Nase rümpfen. Um den dort sein Unwesen treibenden Maulwurf für das Fest zu vertreiben, hatte der Hauptmann Buttersäure auf dem Rasen verteilt. Der unangenehme Geruch hielt sich hartnäckig über die gesamte Dauer des Schützenfestes. Die Stimmung war dennoch bestens.

Bereits beim Antreten im Ortskern gab es für die Schützen einiges zu schmunzeln. Nachdem alle Schützen, Fahnenschläger, das Blasorchester sowie die berittenen Offiziere Aufstellung genommen hatten, statuierte Hauptmann Bernd Leusmann zuerst ein paar Exempel. Wegen des nicht Mitsingens des Schützenliedes beim Schmieren der Vogelstange ließ er Christian Meyer, Michael Glose sowie Matthias Arning vortreten. Vor aller Augen und Ohren der versammelten 152 Schützen mussten die drei das Lied stimmgewaltig erneut vortragen.

Auch Matthias Badengoth musste vortreten. Aufgrund der Bau- und Abrissarbeiten von Gebäuden im Ortskern, an denen Matthias Badengoth maßgeblich beteiligt ist, fehlten der Bruderschaft die benötigten Haken, um wie jedes Jahr die Wimpelketten im Ortskern aufhängen zu können. Der Hauptmann stattete ihn deshalb mit einem besonders dicken Haken aus, damit ein derartiges Malheur für das kommende Jahr vermieden wird.

Nachdem sämtliche Strafen verteilt, die Garderobe abgenommen und der Hauptmann bei Major und Oberst Meldung gemacht hatte, ging es los. In einem festlichen Umzug bewegte sich die lange Reihe der Schützen zum Ehrenmal am Friedhof und schließlich zur Vogelwiese. Dort nahm das Fest seinen Lauf. Mit dem frisch gekürten Königspaar ging es dann zur Proklamation zurück in den Ortskern. Dort überreichte Vorsitzender Christian Albrecht dem neuen König Benno Neiteler die Königskette und entließ Altkönig Dirk Branse aus seinem Amt.

Am Abend feierten die Schützen dann im Festzelt am Bürgerpark ausgiebig ihr neues Königspaar und ließen es mehr als nur einmal hochleben.