Freundschaft wichtig fürs Leben

Weihbischof Zekorn wandte sich sehr persönlich an die jungen Erwachsenen, um zu hören, wie sie es mit den Freundschaften so halten. „Was ist Euch wichtig bei einer Freundschaft?“, fragte er. Vertrauen aufbauen, ehrlich gegenüber seinen Freunden zu sein und auch Toleranz zu zeigen, waren die Antworten der Firmlinge.

Freundschaften könnten ein ganzes Leben andauern. Man müsse allerdings auch selber etwas tun, damit sie hielten, so der Bischof. Er selber habe gute Freunde, auf die er bauen könne. Andere frühe Freundschaften hätten sich aufgelöst, weil die Lebenswege sich nicht mehr kreuzten.

52 junge Erwachsene in St. Dionysius gefirmt 1/19 Foto: Klaus de Carné

Einer der Jugendlichen brachte ein, dass er sich gerne treffe mit seinen Freunden und sie viel miteinander reden würden. „Der offene Austausch über alle Themen des Lebens ist dabei sehr wichtig. Trefft euch und redet viel miteinander“, so Stefan Zekorn. Im Evangelium des Sonntags ging es auch um Freundschaft. „Ihr seid meine Freunde“, wurden die Worte Jesu wiedergegeben. Wenn Gott auch nicht so greifbar sei, wie es sich viele wünschten, so sei er immer unter uns. „Die Firmung ist ein Zeichen dafür, dass Gott bei uns ist.“

Zekorn ging während seiner Predigt auch auf den Film „Ziemlich beste Freunde ging.“ Dort wird der vollständig gelähmte reiche Mann von einem arbeitslosen jungen Mann gepflegt und umsorgt. Was anfänglich nicht unbedingt positiv beginnt, entwickelt sich im Laufe der Zeit zu einer super Verbindung zweier Menschen. Man müsse sich aufeinander einlassen, dann würde viel Gutes geschehen, so der Weihbischof.

Auch das Segnen bei Fußballern vor einem Spiel sei ein äußeres Zeichen der Verbundenheit zu Gott. Etliche Spiele aus den verschiedensten Ländern hätten so ein Ritual der Verbundenheit zu Gott. Worte aus der Bibel gab Bischof Zekorn den Gefirmten mit auf den Weg. Er forderte die jungen Menschen auf, über mehrere Tage sich einmal diesen Worten zu widmen.

Nach der eindruckvollen Predigt, die auch bei den Erwachsenen Eindruck machte, stellten sich die Firmbewerber mit ihren Paten im Chorraum auf, um das Sakrament der Firmung zu empfangen. Pfarrer Siegfried Thesing und Pastoralreferent Jens König-Upmeyer unterstützten den Weihbischof dabei.

„Die Firmung ist das Sakrament der Bestärkung des jungen Menschen in seinem Christsein. Die Kraft des Heiligen Geistes verleiht Standvermögen und ermutigt, Verantwortung für sich und die Gemeinschaft zu übernehmen. Das Sakrament der Firmung vertieft in besonderer Weise den Übergang vom Kind sein zum Erwachsenwerden“, so Pfarrer Siegfried Thesing.