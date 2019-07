Willem Lenter und Johanna Tünsmann sind das neues Kinderschützenkönigspaar der St.-Dionysius-Bruderschaft Havixbeck. Zu den ersten Gratulanten gehörte das Königspaar Gudrun und Benno Neiteler.

Eine stattliche Zahl Mädchen und Jungen trat am Sonntagnachmittag zum Kinderkönigsschießen an. Mit Eifer waren die Nachwuchsschützen bei der Sache. Schließlich holte mit dem 121. Schuss Willem Lenter die Restes des Styroporvogels von der Stange und stieg zum König auf. Damit endete die Regentschaft von Vorjahreskönigin Lena Merfeld. Als Königin an seine Seite wählte der neue Regent Johanna Tünsmann.

Am Morgen war die Bruderschaft vor dem Torbogen zum Hochamt angetreten, das im Festzelt am Habichtspark gefeiert wurde. Musikalisch mitgestaltet wurde der Gottesdienst vom Sinfonischen Blasorchster Havixbeck von 1878. Es schloss sich ein schwungvoller Frühschoppen an.