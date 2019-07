Ginkgo-Baum symbolisiert Frieden

Ein Zeichen für den Frieden setzte der Friedenskreis an der Anne-Frank-Gesamtschule gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Gromöller . Innerhalb des weltweiten Bündnisses „Bürgermeister für den Frieden“, dem Havixbeck angehört, hissten sie die lange weiße Flagge mit dem Aufdruck der Friedenstaube und den mintgrünen Schriftzügen „Peace“ und „Mayors for Peace“ am Rathaus.

Der Flaggentag soll an ein Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofes (IGH) vom 8. Juli 1996 erinnern. Darin heißt es, dass die Androhung und der Einsatz von Atomwaffen gegen internationales Recht und gegen Prinzipien des humanitären Völkerrechts verstoßen.

„Atomwaffen spielen in den nationalen Sicherheitsstrategien wieder eine größere Rolle. Das ist eine beunruhigende Entwicklung“, drückte Bürgermeister Klaus Gromöller vor den Versammelten seine Besorgnis aus. Er bedankte sich besonders bei den Mitgliedern des Friedenskreises für ihren vorbildlichen Einsatz für den Frieden. Denn ein Atombombenangriff wie auf Hiroshima dürfe nie wieder geschehen. Dafür sollte sich weiter eingesetzt werden, stimmte auch der Friedenskreis zu.

Flaggentag „Bürgermeister für den Frieden“ 1/8 Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Flaggentag „Bürgermeister für den Frieden“ Foto: Ina Geske

Daher überreichte Roger Reinhard im Namen des Friedenskreises ein besonderes Mahnmal an Bürgermeister Klaus Gromöller. Einer von zwei Setzlingen eines japanischen Ginkgo-Baumes, die Reinhard extra aus Mutlangen abgeholt hatte, soll in Zukunft einen besonderen Platz im Ort bekommen. Der junge Setzling, der einmal ein kräftiger Baum werden soll, wurde gezogen aus den Samen eines der vielen vernichteten Ginkgo-Bäume aus der Innenstadt von Hiroshima.

„Mein Wunsch ist es, dass viele Menschen diesen Baum sehen und auch etwas verstehen können, denn er hat eine besondere Botschaft“, gab Roger Reinhard dem Bürgermeister und den anderen Friedensfreunden mit auf den Weg. „Er ist ein Zeugnis für jene Lebensenergie, für die erneuernde Kraft, die in solch einem Bäumchen steckt.“

„Wir freuen uns, dass in Havixbeck die Fahne der Bürgermeister für den Frieden gehisst wird. Das ist ein Bekenntnis, das ist eine Verpflichtung“, mahnte Prof. Dr. Karlheinrich Biermann, der im Speziellen auf die Bedeutung der Friedenstaube und den Ölzweig einging, für den Friedenskreis. Auch der Ginkgo-Baum sei das Symbol des neuen Lebens nach der Katastrophe. „Der Friede ist ein Baum. Ein Baum, der nur langsam wächst und zu seinem Wachstum ständiger Pflege bedarf“, zitierte Biermann den französischen Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry. Vorerst befindet sich das zarte Pflänzchen weiter in der Obhut von Roger Reinhard. Zunächst gilt es einen geeigneten Platz für den Baum als Mahn- und Hoffnungsmal für den Frieden zu finden. Der Friedenskreis will dafür im Gespräch mit der Gemeinde verbleiben.