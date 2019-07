Neunter Spendenlauf für Projekte in Srebrenica

Zum 24. Mal jährt sich am Donnerstag (11. Juli) das Massaker von Srebrenica. Daran erinnert der Verein „Run for their lives“ mit dem neunten Spenden- und Gedächtnislauf am 21. Juli (Sonntag). „Jeder kann dabei sein und in seiner Geschwindigkeit laufen“, ruft RFTL-Vorsitzender Charly Weiper zur Teilnahme auf. „Bewegt Euch mit uns, um zu bewegen!“

Mehr als 8000 bosnische Muslime seien durch bosnischen Serben im Genozid von Srebrenica ermordet worden, erinnert RFTL. Am 11. Juli werde wieder der Opfer gedacht. Die Überreste von weiteren Opfern, die noch immer in Massengräbern gefunden werden, würden auf der Gedenkstätte in Potočari bestattet. Der Leiter der Islamischen Gemeinschaft in Bosnien und Herzegowina, Husein Kavazović, habe im vergangenen Jahr Gebete für die Seelen der Toten gesprochen mit dem Wunsch, dass alle aufrichtigen Gläubigen jeden Hass mit Liebe erwidern und dass Srebrenica sich niemals wiederholen dürfe.

„Run for their lives“ startet den neunten Spenden- und Gedächtnislauf gegen das Vergessen und für den Frieden am 21. Juli (Sonntag) von 17 bis 18 Uhr am Torbogen. Wegen der Kirmes wurde die Veranstaltung um eine Woche nach hinten verlegt. Mit jeder 600 Meter langen Runde können 3 Euro für die Projekte in Srebrenica erlaufen werden. Das Geld wird von Sponsoren und Spendern bereitgestellt.

„Bisher sind schon über 3000 Euro eingegangen“, freut sich Charly Weiper. „Somit brauchen wir wieder viele Teilnehmer, um das Spendengeld zu erlaufen. Weitere Spendenbeträge seien erwünscht. „Im vergangenen Jahr konnten in der einen Stunde 3600 Euro erzielt werden“, blickt Weiper zurück.

Den Sportvereinen empfiehlt RFTL, diesen abendlichen Lauf als Trainingseinheit mit in ihre Saisonvorbereitungen einzubauen. Die Organisatoren hoffen auf die Teilnahme vieler Vereine, Gruppen und Einzelstarter. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die erlaufenen Spendengelder fließen in die Projekte des Vereins „Run for their lives“. 50 Kinder aus Srebrenica waren in diesem Jahr beim Musikschulfest zu Gast in Havixbeck. Im kommenden Jahr will RFTL durch einen Hausbau, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Förderung der Selbstversorgung weiter Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Außerdem werden Schulprojekte in der Region Srebrenica fortlaufend gefördert.