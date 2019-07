August Menke wurde von der Handwerkskammer Münster mit dem Diamantenen Meisterbrief ausgezeichnet. Seit 60 Jahren ist der gebürtige Havixbecker nun Meister im Karosseriebau und war bis Anfang des Jahres noch im Betrieb immer ein bisschen tätig.

1959 legte Menke nach zweijähriger Vorbereitung die Meisterprüfung an der Handwerkskammer in Kaiserslautern ab. „In unserem Bereich gab es weder in Münster noch in Coesfeld eine Schule dafür“, berichtete der 86-Jährige. Er musste in der Woche dafür in Kaiserslautern wohnen.

August Menke trat in die Fußstapfen seines Vaters, der als Stellmacher in Havixbeck tätig war. Bereits die dritte Generation hat die Geschicke des Unternehmens in den Händen. Menkes Sohn Dietmar arbeitet fleißig in Sachen Karosserie und Lackierung weiter. Der Fachkräftemangel sei auch in dem Bereich zu spüren, so August Menke, der am heutigen Mittwoch mit seiner Familie die Auszeichnung feiern möchte.