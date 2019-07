Wenn der Lauftreff Hohenholte seine Mitglieder zum jährlichen Grillfest einlädt, geht es einmal nicht um Lauftechnik, Training und Geschwindigkeit, sondern um gemeinsames Feiern zum Abschluss des ersten Halbjahres, das für den Lauftreff bereits sehr erfolgreich verlief.

Im Mittelpunkt der Feier stand die Auszeichnung der Grundkurs-Teilnehmer, die Ende Juni nach zwölf Wochen intensivem Training die offizielle Prüfung über 30 Minuten Dauerlauf ohne Probleme bestanden hatten. An drei Terminen pro Woche wurden den Einsteigern, diesmal im Alter von zwölf bis 72 Jahren, von den beiden Lauftrainern Chris Voll und Stefan Hahn in Theorie und Praxis die Grundlagen der Lauftechnik für gesundes Laufen vermittelt und die nötige körperliche Kondition aufgebaut. Dabei stand der Spaß am Laufen und die Freude an sportlicher Bewegung in frischer Luft im Vordergrund.

Die erfolgreichen Grundkurs-Absolventen mit Medaillen und Urkunden geehrt und offiziell in die Gemeinschaft des Lauftreffs Hohenholte aufgenommen. Der fröhliche Abend auf dem Sportplatzgelände in Hohenholte bot den neuen Lauftreff-Mitgliedern die Möglichkeit, ihre zukünftigen Laufpartner in den verschiedenen Gruppen näher kennenzulernen und sich auf das gemeinsame Laufen einzustimmen.

„Wir freuen uns auf unsere neuen Lauffreunde, die in den letzten Wochen so fleißig trainiert haben“, erklärt Chris Voll, der Leiter des Lauftreffs. „Damit haben sie sich die Basis erarbeitet für gesunde Bewegung und körperliches Wohlbefinden. Unsere vielen erfahrenen Läufer werden sie auf diesem Weg gerne weiter begleiten.“

Der Grundkurs wird dann endgültig am kommenden Freitag (12. Juli) beendet mit dem ersten Start bei einem großen Volkslauf, dem 33. Roruper Abendlauf, zu dem über 1000 Starter erwartet werden.