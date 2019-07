Element Wasser ist spitze

Das Ende des Schuljahres hat für die Kinder der DLRG-Jugend Havixbeck eine schöne, aber auch eine traurige Seite. Natürlich freuen sie sich alle auf die Sommerferien, eine freie Zeit ohne Schule, Lernen und feste Pläne, mit Urlaub und reichlich Spiel, Spaß und Freizeit, aber leider bedeutet es für sie auch, dass kein wöchentliches Training mit ihren Trainern mehr stattfindet.

Daher nutzten sie die Chance, das letzte Training vor den Ferien mit einem Sommerfest zu feiern. 45 Kinder und Jugendliche tobten unter Aufsicht ihrer Trainer durch das Schwimmerbecken im Freibad. Die Mädchen und Jungen schwammen mit Luftmatratzen um die Wette und versuchten beim Spiel „Fischer, Fischer“ herauszufinden, wie man die tiefe Sprunggrube überqueren konnte.

Ob als Hund paddelnd, kraulend, tauchend oder mit Rollen vorwärts – die angehenden Rettungsschwimmer bewiesen, dass das Wasser ihr Element ist, und versuchten mit allen Kniffen und Tricks ihren Fängern zu entkommen.

Sommerfest 2019 der DLRG-Jugend Havixbeck 1/24 Foto: Ina Geske

Sommerfest 2019 der DLRG-Jugend Havixbeck

Sogar die Sonne wollte den Mädchen und Jungen schöne Ferien wünschen und kam passend zum Fest heraus und ließ die Becken im schönsten Licht erstrahlen. Nach einer heißen Dusche stärkten sich die Trainingsgruppen noch bei Hotdogs und Eis.

„Es war ein tolles Fest mit viel Spiel und Spaß!“, resümierte Jugendvorsitzender Daniel Possenriede. „Wir wünschen euch tolle Ferien und sehen uns bestimmt ab und an im Freibad“, gab er den Kindern mit auf den Weg.

► In den Sommerferien findet anstelle des Trainings dienstags von 17.30 bis 19 Uhr die bekannte Aktion „Spiel und Spaß“ im Freibad statt. Dann bietet die DLRG-Ortsgruppe viele aufblasbare Wassertiere zum Spielen für jedermann in allen Becken an. Ebenfalls dienstags in der Zeit von 19 bis 20 Uhr können bei den Prüfern der DLRG verschiedene Abzeichen abgelegt werden.