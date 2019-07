Waffeln mit Erdbeeren gab es zum Abschied. Ein letztes Mal fand in dieser Woche das Frühstück für Migrantinnen und asylsuchende Frauen in den Räumen des TIFF statt. „Das Konzept ist aufgegangen. Die Mütter sind angekommen und integriert“, erklärte Eva-Maria Geißler-Höing von der Evangelischen Familienbildungsstätte (Fabi). Daher sei einer solcher Treffpunkt derzeit nicht mehr erforderlich. Die wenigen noch verbliebenen Mütter wollen das „Café Knirps“ im evangelischen Gemeindezentrum besuchen.

Als zu Beginn des Jahres 2015 vermehrt Flüchtlinge nach Havixbeck kamen, war es Beate Wedekind ein Anliegen, speziell für Frauen mit Kleinkindern ein Begegnungsangebot zu schaffen. Die passenden Räumlichkeiten waren im TIFF schnell gefunden. Das Evangelische Familienbildungswerk übernahm die Raummiete und leistete weitere finanzielle Unterstützung.

Gemeinsam mit Stefanie Henne organisierte Beate Wedekind am 20. April 2015 das erste Treffen. Seitdem trafen sich die Migrantinnen immer montags im TIFF. Nur in den Schulferien wurde eine Pause eingelegt. Neben Beate Wedekind und Stefanie Henne gehörte zum Team noch eine weitere ehrenamtliche Person dazu, die im Laufe der vier Jahre allerdings einige Male gewechselt hat.

„Ziel unseres Zusammenkommens war es, sich auszutauschen, in Kontakt zu sein, neue Familien mit Informationen zu versorgen und sie mit praktischen Ideen unterstützen zu können“, erläuterte Beate Wedekind. Kinder seien in Spiel- und Musikgruppen vermittelt oder bei Einschulungen begleitet worden. Wichtig sei es auch gewesen, bei den individuellen Geschichten der Frauen zuzuhören. In der Gruppe wurde gemeinsam gefrühstückt, gebacken, gebastelt und gemalt. Auch Geburtstage wurden gemeinsam gefeiert.

Im Laufe der Zeit haben insgesamt rund 40 Familien aus 15 Ländern diese Form der Betreuung wahrgenommen. „Mit diesem Angebot konnten wir einen kontinuierlichen Beitrag zur sozialen Kulturarbeit leisten“, zog Beate Wedekind Bilanz. „Wir haben dazu beigetragen, dass die Frauen lernen, sich in unserem System zurechtzufinden. In vielen Gesprächen konnten sie ihre Vorstellungen mit uns abgleichen.“

Die Frauen, die bis zum Schluss an dem wöchentlichen Treff teilgenommen haben, stehen künftig nicht alleine da. Stattdessen können sie das „Café Knirps“ der Evangelischen Familienbildungsstätte besuchen. Dieses öffnet nach den Sommerferien wieder regelmäßig montags von 9.30 bis 11 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum an der Schulstraße.