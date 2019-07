Am Samstag und Sonntag (13. und 14. Juli) präsentiert das Center for Literature im Droste-Museum auf Burg Hülshoff ein Sonderprogramm zum Thema „Zimmerreisen und Zimmerfluchten“, das von mehreren Künstlern entwickelt wurde. Hintergrund ist die Weiterentwicklung des Droste-Museums, die in den nächsten Jahren stattfinden wird. Die beteiligten Künstler werfen einen Blick in diese Zukunft.

Zum einen zeigt der Künstler Daniel Laufer seinen Film „Timeline“, der teilweise auf Burg Hülshoff gedreht wurde und nun zum ersten Mal vor Ort zu sehen ist. „Timeline“ bewegt sich durch Zeiten und Orte und thematisiert somit die Wahrnehmung von Räumen.

Außerdem wird die „Indische Landschaft“, ein Scherenschnitt der Autorin Annette von Droste-Hülshoff , durch Tonspuren des Radioautors und Filmemachers Manuel Gogos erlebbar gemacht. Das Kunstwerk befindet sich gerade in einer Wanderausstellung. Gogos nutzt diese Leerstelle im Museum und schickt die Fantasie der Gäste mit Audiospuren auf Reisen.

Und schließlich kann das Publikum mit Janne Nora Kummer, Fabian Raith und Leoni Voegelin von der Hochschule für Schauspiel Ernst Busch Berlin die Objekte im Museum umprogrammieren und mithilfe digitaler Mittel anders als gewohnt wahrnehmen.

Das Sonderprogramm wird am Samstag (13. Juli) von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag (14. Juli) von 11 bis 15 Uhr angeboten. Am Samstag sind die beteiligten Künstler vor Ort und stehen für Gespräche zur Verfügung. Der Eintritt beträgt 10 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Das Biedermeier-Phantasma“, in der sich Burg Hülshoff einer künstlerischen Befragung der eigenen Geschichte und der eigenen Prämissen stellt.